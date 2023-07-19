В Липецкой области завтра сухо и до +26

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием обширного циклона с центром над севером Европейской территории России – 20 и 22 июля прогнозируется без существенных осадков, 21 июля пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-19 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 июля в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +10 до +15 градусов, днем температура составит от +21 до +26 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем она составит от +22 до +24 градусов.



День 20 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1965 году – 7 градусов тепла.