Погода в Липецке

27 минут назад

В Липецкой области завтра сухо и до +26

96
#погода #
В Липецкой области завтра сухо и до +26

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием обширного циклона с центром над севером Европейской территории России – 20 и 22 июля прогнозируется без существенных осадков, 21 июля пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-19 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 июля в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +10 до +15 градусов, днем температура составит от +21 до +26 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем она составит от +22 до +24 градусов.

День 20 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1965 году – 7 градусов тепла.
96
#погода #

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

В Липецкой области станет прохладнее
#погода
7
В Липецкой области станет прохладнее

вчера, 17:00

Погода в Липецке
Циклон из Скандинавии принесет в Липецкую область небольшие дожди
#погода
4
Циклон из Скандинавии принесет в Липецкую область небольшие дожди

17.07.2023 12:55

Погода в Липецке
В Липецкой области завтра сухо и до +28
#Погода в Липецке
3
В Липецкой области завтра сухо и до +28

16.07.2023 17:03

Погода в Липецке
В Липецкую область вернётся июльская погода
#погода
6
В Липецкую область вернётся июльская погода

15.07.2023 14:10

Погода в Липецке
Очередной циклон принесет в Липецкую область похолодание: завтра дожди и до +22
#циклон #дождь
7
Очередной циклон принесет в Липецкую область похолодание: завтра дожди и до +22

14.07.2023 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области дожди, грозы и до +28
#дожди
В Липецкой области дожди, грозы и до +28

13.07.2023 17:05

Погода в Липецке