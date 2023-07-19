Происшествия

59 минут назад

Из дома похитили водолазный костюм и другое имущество на 35 000 рублей

229
#кража
2
Из дома похитили водолазный костюм и другое имущество на 35 000 рублей

В дом залезли через разбитое стекло.

17 июля в Грязинском районе в полицию обратился 50-летний мужчина с заявлением о краже из дома в селе Казинка.

Сам потерпевший живёт в Грязях, а в Казинке у него дом, в одной части которого живет его пожилой отец, а другая часть дома принадлежит ему. Больше месяца он не был у отца, а приехав 14 июля в Казинку, обнаружил, что в его части дома стекло в окне разбито, и похищены сварочный аппарат, электрическая пила, пневматическое ружье, пневматическое подводное ружье, водолазный костюм, кухонный миксер. Ущерб потерпевший оценил в 35 000 рублей.

По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, полиция подозревает неработающего 37-летнего липчанина. Похищенное из дома имущество он уже успел продать, а деньги потратить.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
229
#кража
2

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