Из дома похитили водолазный костюм и другое имущество на 35 000 рублей

В дом залезли через разбитое стекло.

17 июля в Грязинском районе в полицию обратился 50-летний мужчина с заявлением о краже из дома в селе Казинка.



Сам потерпевший живёт в Грязях, а в Казинке у него дом, в одной части которого живет его пожилой отец, а другая часть дома принадлежит ему. Больше месяца он не был у отца, а приехав 14 июля в Казинку, обнаружил, что в его части дома стекло в окне разбито, и похищены сварочный аппарат, электрическая пила, пневматическое ружье, пневматическое подводное ружье, водолазный костюм, кухонный миксер. Ущерб потерпевший оценил в 35 000 рублей.



По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, полиция подозревает неработающего 37-летнего липчанина. Похищенное из дома имущество он уже успел продать, а деньги потратить.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.