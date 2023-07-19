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18 минут назад

Захарова заявила, что у ООН есть 3 месяца для возобновления «зерновой сделки»

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#зерновая сделка #экономика

У ООН есть три месяца на то, чтобы выполнить меморандум с РФ о вывозе российской сельхозпродукции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у ООН остается 90 дней, чтобы продолжить работу по снятию препятствий для российского сельхозэкспорта в рамках зерновой сделки, которая прекратила действовать 18 июля.

"Согласно пункту 6 меморандума, соглашение будет действовать в течение трех лет, а в случае намерения одной из сторон (Россия и ООН) прекратить его применение она должна уведомить об этом за три месяца. Таким образом, у секретариата ООН еще есть целых 90 дней на продолжение своей работы по нормализации российского сельхозэкспорта",— говорится в пресс-релизе министерства.

"Это как раз те 90 дней, в течение которых Генсекретарь ООН планировал восстановить доступ к системе SWIFT для "дочерней" или аффилированной структуры "Россельхозбанка", как это было указано в процитированном им послании", - отмечается в сообщении.

Зерновая сделка между РФ и Украиной предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие препятствий для поставок российских удобрений и продовольствия. Россия не стала продлевать сделку из-за невыполнения ее условий. Украина призвала страны ООН потребовать от России возобновить сделку. С призывом вернуться к ней выступил и ЕC, - пишет "Ъ".
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#зерновая сделка #экономика

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