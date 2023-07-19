55 минут назад
В Москве запустили путепровод с МКАД на трассу М-4 «Дон»
В Москве открылся путепровод с внутренней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) на трассу М-4 "Дон" в сторону области.
По его словам, транспортные потоки на въездах в Москву и М-4 теперь не будут пересекаться, разгрузится трафик.
Уточняется, что путепровод построен в рамках реконструкции развязки на пересечении с улицей Липецкой.
Всего на развязке будет 18,6 км дорог, в том числе 1 тоннель, 7 путепроводов и 3 пешеходных перехода. Масштабные работы планируется закончить в начале 2025 года.
Подчеркивается, что с запуском обновлённой развязки вырастет пропускная способность южной части МКАД, улицы Липецкой и трассы М-4 "Дон"; транспорт сможет напрямую выезжать с трассы М-4 на внутреннюю сторону МКАД без пересечения с другими съездами кольцевой автодороги; а также улучшится транспортная доступность районов Бирюлёво-Восточное и Бирюлёво-Западное, поселений Московской области: Видное, Совхоз им. Ленина, Булатниковское, а также посёлка Измайлово и деревни Ближние Прудищи.