Cо стройплощадки в Липецке украли две буровых штанги

Их сдали в скупку металлолома.

Ещё 4 июля в отдел полиции № 4 обратился представитель одной из строительных компаний с заявлением о краже двух буровых штанг, совершенной в ночь 3 на 4 июля со стройплощадки по улице Тельмана. Причиненный материальный ущерб организация оценила в 30 000 рублей.



Как сообщает пресс-службу УМВД России по Липецкой области, в краже подозревают 31-летнего жителя Воронежа. По версии следствия, он на своем автомобиле целенаправленно приехал в Липецк, проник на строительную площадку по улице Тельмана, похитил с территории две буровые штанги, перенес в свой автомобиль, а затем сдал в скупку металлолома за 5 000 рублей. Деньги мужчина потратил на собственные нужды.



Вину подозреваемый признаёт, в содеянном раскаивается. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».



Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.