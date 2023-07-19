Происшествия

сегодня, 11:33

Cо стройплощадки в Липецке украли две буровых штанги

285
#кража
Cо стройплощадки в Липецке украли две буровых штанги

Их сдали в скупку металлолома.

Ещё 4 июля в отдел полиции № 4 обратился представитель одной из строительных компаний с заявлением о краже двух буровых штанг, совершенной в ночь 3 на 4 июля со стройплощадки по улице Тельмана. Причиненный материальный ущерб организация оценила в 30 000 рублей.

Как сообщает пресс-службу УМВД России по Липецкой области, в краже подозревают 31-летнего жителя Воронежа. По версии следствия, он на своем автомобиле целенаправленно приехал в Липецк, проник на строительную площадку по улице Тельмана, похитил с территории две буровые штанги, перенес в свой автомобиль, а затем сдал в скупку металлолома за 5 000 рублей. Деньги мужчина потратил на собственные нужды.

Вину подозреваемый признаёт, в содеянном раскаивается. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
285
#кража

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