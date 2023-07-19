В Липецком районе у 50-летнего мужчины нашли гранату, патроны и ружьё

Теперь его будут судить сразу по двум статьям уголовного кодекса.

В Липецком районе направлено в суд уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, который обвиняется в незаконном хранении взрывных устройств, а также оружия и боеприпасов.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, в период c 1 июня 2015 года по 1 июля 2015 года мужчина нашёл в пакете недалеко от улицы 8 Марта в селе Ильино Липецкого района гранату РГ-42, два запала (взрывателя) УЗРГМ-2, и пиротехнический состав массой около 1,2 грамма, которые незаконно хранил несколько лет в кладовке в своём доме.



Но рано утром 19 апреля 2023 года к нему пришли полицейские в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» и нашли гранату РГ-42 и два взрывателя УЗРГМ-2.



Этот эпизод квалифицирован следствием по части 1 статьи 222.1 УК РФ — незаконное хранение взрывных устройств.



Следствие полагает, что этот же мужчина в период c 1 июня 2015 года по 1 июля 2015 года нашёл в полимерном мешке один военный патрон калибра 5,45 миллиметра военного образца 1974 года, один пистолетный патрон калибра 9 миллиметров к пистолету Макарова и восемь охотничьих патронов калибра 7,62 миллиметра, два пистолетных патрона калибра 6,35 миллиметра «Браунинг», один пистолетный патрон калибра 7.65 миллиметра «Браунинг» образца 1897 года, двуствольное гладкоствольное курковое ружье модели «БМ» 16 калибра с самодельно укороченными стволами до 269 миллиметров и самодельно укороченным ложем и удаленными номерами, пригодное для стрельбы.



Патроны и ружье мужчина также незаконно хранил в кладовке до момента изъятия полицейскими 19 апреля 2023 года.



Эти действия мужчины квалифицированы следствием по части 1 статьи 222 УК РФ — незаконное хранение оружия и боеприпасов.



Вину мужчина в ходе следствия признал и раскаялся. По словам обвиняемого, примерно в начале июня 2015 года утром, точную дату и время он не помнит, он выгуливал свою собаку в лесопосадках, расположенных за его огородом.



Прогуливаясь, мужчина обратил внимание, что в лесопосадке из земли торчит часть деревянного ящика. Ему стало интересно. Он подошел поближе и вытянул его из верхнего слоя грунта. Ящик был размером примерно 70×60×15 сантиметров. Верхняя крышка была почти не закреплена, он приподнял ее и увидел, что внутри находится полимерный мешок, в котором что-то было внутри. Мужчина заглянул в мешок и увидел, что внутри находятся предметы, похожие на ружья, одно было обрезано (ствол и ручки были отпилены), ружья находились в разобранном виде. Также в мешке находились россыпью различные патроны.



Внутри мешка мужчина также обнаружил два предмета, похожих по внешнему виду на гранаты: один предмет был похож на страйкбольную дымовую шашку, а второй был пустым корпусом для гранаты Ф-1 без содержимого. Также в мешке он видел несколько запалов для гранат.



Более подробно разглядывать предметы в мешке мужчина не стал. Чей был этот деревянный ящик с содержимым он не знает. Рядом с ним в этот момент никого не было.



Мужчина решил отнести мешок к себе домой, чтобы подробно рассмотреть содержимое, а потом сдать в полицию. Но принеся домой мешок, мужчина сразу его спрятал в дальнем правом углу кладовки и заставил его ветошью так, чтобы его не видела его жена. Кому-либо о своей находке он ничего не рассказывал.



Спустя несколько дней он уехал на отдых в Восточную Сибирь, где пробыл около 1,5 месяца, а приехав из Сибири, совсем забыл о своей находке. Так он не вспоминал про мешок вплоть до 19 апреля 2023 года, когда к нему приехали полицейские.