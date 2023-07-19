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59 минут назад

Московские парки и зоопарк временно закрыли из-за непогоды

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#непогода #ливни #Москва

В центре Москвы затопило улицы после сильного ливня с порывистым ветром.

Парки культуры и отдыха столицы, а также зоопарк временно закрылись в связи с неблагоприятными погодными условиями, - говорится в Telegram-каналах Мосгорпарка и зоопарка.

"Друзья, парки культуры и отдыха временно закрыты в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом. Будем информировать вас о режиме работы здесь — надеемся на скорую встречу", - отмечается в сообщении.

"В связи с погодными условиями зоопарк временно закрывается. Приносим свои извинения за неудобства", — заявили в Telegram-канале столичного зоопарка.

Ранее сообщалось, что грозовые ливни обрушились на Москву после 14:00 18 июля. Менее чем за час в столице выпало до 23 мм осадков - свыше четверти месячной нормы июля (84 мм). Порывы ветра местами достигали 20 м/с.

Из-за грозы в Москве были подтоплены десятки улиц, остановилось колесо обозрения на ВДНХ, был закрыт парк имени Горького, - передает "Интерфакс".

Столичные власти рекомендовали ресторанам и кафе закрыть летние веранды. Отмечались сбои в работе наземного общественного транспорта, на несколько часов перекрывалось движение в подтопленном Арбатском тоннеле.

Городские службы из-за непогоды в Москве работают в режиме повышенной готовности.
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#непогода #ливни #Москва

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