В России

18 минут назад

Ослабление рубля может остановить рост российской экономики

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#экономика #рубль

Слабый рубль может ухудшить краткосрочные перспективы российской экономики. Такие выводы сделал Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Согласно исследованию Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), текущее ослабление рубля до минимума за последние 15 месяцев может остановить рост российской экономики, который превышал ожидания аналитиков в начале года, - пишет "Ъ" со ссылкой на июльский "Анализ макроэкономических тенденций".

Эксперты делают такой вывод на основе анализа структуры конечного спроса в первом квартале этого года. В этот период на позитивные прогнозы влияли не только рекордные государственные расходы, внесшие значительный вклад в ВВП, но и резкий рост запасов у предприятий, при этом потребление домохозяйств не снижалось.


Заметное падение курса рубля угрожает обоим факторам. Еще в апреле опросы промышленных компаний, проведенные Институтом Гайдара, показали, что сильная национальная валюта стимулирует рост закупок машин и оборудования (так ответили 60%, противоположным образом — 4%) и снижает себестоимость выпуска (71%).

Вместе с тем стабилизация доходов, снижение инфляции, рост кредитования и отложенный спрос способствовали тому, что граждане постепенно отходили от сберегательной модели поведения. А инвестиционный спрос в апреле-мае и вовсе вырос до исторических максимумов, хотя заметная его часть все-таки создавалась государством.

Дестабилизация ситуации на валютном рынке уже привела к повышенному потреблению в первые недели июля — граждане стараются купить товары, пока они не подорожали, чтобы потом остановить расходы. Соответственно, такое поведение само по себе провоцирует инфляцию, а та угрожает доходам предприятий и инвестиционной активности.

Кроме того, на фоне сокращения нефтегазовых доходов и роста дефицита бюджета в правительстве заметно сократили расходы, что очевидно повлияет на госпотребление. Может ухудшить условия для бизнеса и повышение ключевой ставки Центробанка, которое, как считают аналитики, случится 21 июля. Регулятор вынужден будет ужесточать денежно-кредитную политику ради удержания инфляции под контролем.
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#экономика #рубль

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