Под Грязями лихач на «Ниссане» попал на запись видеорегистратора

Утром 19 июля в районе остановки «Таволжанка» в Грязях видеорегистратор записал нарушение правил дорожного движения

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Судя по ролику, два автомобиля остановились перед пешеходным переходом в сторону Липецка. Когда по зебре дорогу начала переходить женщина, слева от машин через сплошную выехал автомобиль «Ниссан» и пронесся по встречной полосе по пешеходному переходу перед женщиной.



По части 4 статьи 12.15 КоАП РФ за обгон на пешеходном переходе водителю могут грозить штраф в размере 5000 рублей или лишение прав до шести месяцев.





