Происшествия

39 минут назад

Под Грязями лихач на «Ниссане» попал на запись видеорегистратора

8 474
#нарушение правил дорожного движения
1

Утром 19 июля в районе остановки «Таволжанка» в Грязях видеорегистратор записал нарушение правил дорожного движения

Судя по ролику, два автомобиля остановились перед пешеходным переходом в сторону Липецка. Когда по зебре дорогу начала переходить женщина, слева от машин через сплошную выехал автомобиль «Ниссан» и пронесся по встречной полосе по пешеходному переходу перед женщиной.

По части 4 статьи 12.15 КоАП РФ за обгон на пешеходном переходе водителю могут грозить штраф в размере 5000 рублей или лишение прав до шести месяцев.


8 474
#нарушение правил дорожного движения
1

Комментарии (8)

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дед

3 минуты назад
Ромашка, Да видели мы,как 19 летняя мадам,переехала пешехода в Ельце.
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Даа

3 минуты назад
У вас вообще новостей больше нет?
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шардак

5 минут назад
Вчера в Ситовке один нетерпеливый колхозник на чёрном легковом под знаком 40 обгонял по всем переходам и встречным.
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Пригожин (Иосиф)

10 минут назад
Разметка где??
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Ромашка

15 минут назад
ЮВП, судя по всему тебе за 50 и ты тут ноешь не хуже поколения памперсов)
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12

16 минут назад
и чо ? затормозить не успел ...
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Леночка

18 минут назад
Может человек опаздывает,он же аккуратно проехал.
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ЮВП

24 минуты назад
Все по Задорнову, поколение памперсов. Ему же надо. А потом сопли пускают.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

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