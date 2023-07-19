Происшествия
39 минут назад
Под Грязями лихач на «Ниссане» попал на запись видеорегистратора
Утром 19 июля в районе остановки «Таволжанка» в Грязях видеорегистратор записал нарушение правил дорожного движения
Судя по ролику, два автомобиля остановились перед пешеходным переходом в сторону Липецка. Когда по зебре дорогу начала переходить женщина, слева от машин через сплошную выехал автомобиль «Ниссан» и пронесся по встречной полосе по пешеходному переходу перед женщиной.
По части 4 статьи 12.15 КоАП РФ за обгон на пешеходном переходе водителю могут грозить штраф в размере 5000 рублей или лишение прав до шести месяцев.
По части 4 статьи 12.15 КоАП РФ за обгон на пешеходном переходе водителю могут грозить штраф в размере 5000 рублей или лишение прав до шести месяцев.
дед
Даа
шардак
Пригожин (Иосиф)
Ромашка
12
Леночка
ЮВП