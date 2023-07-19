Мусор на контейнерной площадке обошелся в 125 000 рублей

Сотрудники ГЖИ провели инспекционный визит по факту обращения и выявили нарушение содержания контейнерной площадки: там обнаружили бытовой и крупногабаритый мусор, ветки, отсутствие отсека для накопления крупногабаритного мусора.В отношении ООО УК «Зевс» был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ — за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, и суд оштрафовал компанию на 125 000 рублей.