Общество

59 минут назад

Мусор на контейнерной площадке обошелся в 125 000 рублей

3 275
#ЖКХ
2
Мусор на контейнерной площадке обошелся в 125 000 рублей

У дома №22 по улице Адмирала Макарова обнаружили бытовой и крупногабаритый мусор и ветки.

Житель дома №22 по улице Адмирала Макарова пожаловался в Госжилинспекцию на ООО УК «Зевс». 

Сотрудники ГЖИ провели инспекционный визит по факту обращения и выявили нарушение содержания контейнерной площадки: там обнаружили бытовой и крупногабаритый мусор, ветки, отсутствие отсека для накопления крупногабаритного мусора.

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В отношении ООО УК «Зевс» был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ — за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, и суд оштрафовал компанию на 125 000 рублей.

3 275
#ЖКХ
2

Комментарии (3)

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селянин

22 минуты назад
У меня в селе чище,такие же контейнеры.
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Силикатный

33 минуты назад
А как же силикатный, контейнеры в ужасном состоянии, площадка у дома 15 не огорожена, крупногабаритный мусор разбросан вокруг площадок,, жители пишут в инспекцию и ни разу не наказали УК.
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Народ

45 минут назад
Не только такой мусор ещё и не вывозятся контейнеры с пищевыми отходами, крысам лофа их развелось полчища, на Гагарина 2, проикспентируйте.
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