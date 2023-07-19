Пилка для ногтей обошлась в 62500 рублей

«ZINGER» оказался контрафактом.

Общество с ограниченной ответственностью «ЗИНГЕР СПБ» обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с исковым заявлением к липецкому предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на использование товарного знака «ZINGER».



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, а иске было указано, что в торговой точке на Универсальном проезде в Липецке индивидуальным предпринимателем был продан контрафактный товар – пилка для ногтей с обозначением «ZINGER» на упаковке. Исключительные права на указанный товарный знак принадлежат ООО «ЗИНГЕР СПБ», что подтверждается сведениями, содержащимися в государственном реестре товарных знаков.



Арбитражный суд Липецкой области вынес решение удовлетворить исковые требования компании ООО «ЗИНГЕР СПБ» и взыскать с индивидуального предпринимателя компенсацию в размере 62 500 рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак.