В мире

сегодня, 08:12

ЕС не планирует принимать Турцию до конца 2024 года

22

Евросоюз не сможет принять Турцию в 2024 году, поскольку для процесса вступления в ЕС требуется время, заявил «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

«Процесс присоединения к ЕС занимает годы, а не часы», — отметил он.

При этом он добавил, что ЕС пока не готов предоставить Турции даже безвизовый режим.

«Решение о либерализации визового режима принимается государствами-членами после того, как страна выполнит все необходимые критерии, которые включают права человека и политические свободы», — сообщил Стано.

10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара одобрит заявку Швеции на членство в НАТО после того, как Турцию примут в Евросоюз. Он добавил, что о данном условии он сообщил президенту США Джо Байдену.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что Швеция пообещала «активно поддерживать усилия» по вхождению Анкары в Евросоюз. Об этом он объявил по итогам встречи Эрдогана с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Комментируя объявленные Эрдоганом условия, официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант отметила, что расширение НАТО и Евросоюза — «два разных отдельных процесса».

Турция с 1999 года остается кандидатом на вступление в ЕС. Переговоры о принятии Анкары в Евросоюз начались в 2005 году, однако вскоре зашли в тупик. В 2009 года ЕС заблокировал переговоры по нескольким пунктам до того, как Анкара выведет свои войска с Северного Кипра. В 2013 году начались переговоры о либерализации визового режима. В 2018 году Европейский Совет констатировал, что переговоры о вступлении Турции фактически зашли в тупик. С 1995 года Турция и ЕС входят в Таможенный союз, сообщают «Известия».
22

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Эксперт рассказал о следующих морских целях на Украине

сегодня, 08:16

В мире
Биобанк с материалами супердолгожителей позволит победить старость

вчера, 08:26

В мире
1
Жители египетской деревни к югу от Каира заразились неустановленным заболеванием

17.07.2023 08:11

В мире
В Турции предположили реакцию НАТО на непродление зерновой сделки

17.07.2023 08:08

В мире
Эрдоган заявил о планах купить у России самолеты-амфибии
#Турция #самолеты
Эрдоган заявил о планах купить у России самолеты-амфибии

13.07.2023 17:20

В мире
На Бали введут налог на въезд для иностранных туристов с 2024 года
#Бали #налог #туризм
На Бали введут налог на въезд для иностранных туристов с 2024 года

13.07.2023 15:14

В мире