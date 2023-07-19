У «Лады» разбили кузов и стекла: возбуждено уголовное дело

Ущерб составил 33800 рублей.



В Лебедянском районе возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» в отношении 35-летнего мужчины.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в ночь с 28 на 29 апреля в одном из сел Лебедянского района из-за личного конфликта с 67-летней женщиной подозреваемый повредил её автомобиль «Лада Калина».Потерпевшая в этот вечер приехала на машине вместе с мужем к зданию предприятия, где она работает охранником. Не заметив людей в машине, подозреваемый палкой нанес несколько ударов по корпусу и стеклам машины. В результате его действий повреждены стекла автомобиля, фары, а так же три двери. Материальный ущерб составил 33800 рублей.Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.