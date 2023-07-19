Происшествия

сегодня, 08:04

У «Лады» разбили кузов и стекла: возбуждено уголовное дело

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#повреждение имущества #автомобиль
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У «Лады» разбили кузов и стекла: возбуждено уголовное дело

Ущерб составил 33800 рублей.

В Лебедянском районе возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» в отношении 35-летнего мужчины.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в ночь с 28 на 29 апреля в одном из сел Лебедянского района из-за личного конфликта с 67-летней женщиной подозреваемый повредил её автомобиль «Лада Калина».

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Потерпевшая в этот вечер приехала на машине вместе с мужем к зданию предприятия, где она работает охранником. Не заметив людей в машине, подозреваемый палкой нанес несколько ударов по корпусу и стеклам машины. В результате его действий повреждены стекла автомобиля, фары, а так же три двери. Материальный ущерб составил 33800 рублей.

Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
1 1080
#повреждение имущества #автомобиль
2

Комментарии (1)

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здрасте баба Настя

11 минут назад
С 29 апреля прошло три месяца.
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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