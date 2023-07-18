Грязинец набросился с ножом на бывшую жену брата и её мать: женщины выжили, а мужчину ждёт 8,5 года колонии

34-летнего мужчину осудили за грабёж, пьяную езду и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двух лиц.

Грязинский городской суд вынес приговор 34-летнему мужчине. Изначально подсудимому было предъявлено обвинение за грабеж, покушение на убийство двух лиц и управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже подвергнутым административному наказанию за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения.



По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, вечером 7 апреля 2022 года пьяный мужчина вырвал из рук потерпевшего сотовый телефон марки «Vertex Impress Clik» за 2500 рублей.



Он же 23 августа 2022 года по пьяни зашел в дом бывшей супруги его брата, где при разговоре нанес ей один удар ножом в живот, а после и ее 69-летней матери три удара ножом в живот. После чего мужчина уехал с места происшествия на автомобиле. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи женщины выжили.



Позже пьяный мужчина был остановлен сотрудниками ДПС, был отстранен от управления автомобилем и направлен на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. При этом оказалось, что водитель уже был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен прав на 1 год 9 месяцев.



В результате Грязинский городской суд признал мужчину виновным в грабеже и пьяную езду. А вот статья о покушение на убийство двух лиц была переквалифицирована на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия в отношении двух лиц. При этом суд учёл способ совершения преступления, характер и локализацию повреждений у потерпевших.



В результате мужчину признали виновным по трём статьям и назначили год лишения свободы за грабёж, 6 месяцев лишения свободы и лишением прав на 2 года за пьяную езду и 7 лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двух лиц, а по совокупности преступлений мужчине окончательно назначено 7 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением водительских прав на 2 года.



К этому наказанию также частично присоединена неотбытая часть наказания по приговору суда от марта 2022 года и окончательно назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением водительских прав на 2 года.