Происшествия

9 минут назад

Грязинец набросился с ножом на бывшую жену брата и её мать: женщины выжили, а мужчину ждёт 8,5 года колонии

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#поножовщина #грабёж #пьяная езда
Грязинец набросился с ножом на бывшую жену брата и её мать: женщины выжили, а мужчину ждёт 8,5 года колонии

34-летнего мужчину осудили за грабёж, пьяную езду и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двух лиц.

Грязинский городской суд вынес приговор 34-летнему мужчине. Изначально подсудимому было предъявлено обвинение за грабеж, покушение на убийство двух лиц и управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже подвергнутым административному наказанию за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения.

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, вечером 7 апреля 2022 года пьяный мужчина вырвал из рук потерпевшего сотовый телефон марки «Vertex Impress Clik» за 2500 рублей.

Он же 23 августа 2022 года по пьяни зашел в дом бывшей супруги его брата, где при разговоре нанес ей один удар ножом в живот, а после и ее 69-летней матери три удара ножом в живот. После чего мужчина уехал с места происшествия на автомобиле. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи женщины выжили.

Позже пьяный мужчина был остановлен сотрудниками ДПС, был отстранен от управления автомобилем и направлен на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. При этом оказалось, что водитель уже был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен прав на 1 год 9 месяцев.

В результате Грязинский городской суд признал мужчину виновным в грабеже и пьяную езду. А вот статья о покушение на убийство двух лиц была переквалифицирована на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия в отношении двух лиц. При этом суд учёл способ совершения преступления, характер и локализацию повреждений у потерпевших.

В результате мужчину признали виновным по трём статьям и назначили год лишения свободы за грабёж, 6 месяцев лишения свободы и лишением прав на 2 года за пьяную езду и 7 лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двух лиц, а по совокупности преступлений мужчине окончательно назначено 7 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением водительских прав на 2 года.

К этому наказанию также частично присоединена неотбытая часть наказания по приговору суда от марта 2022 года и окончательно назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением водительских прав на 2 года.
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#поножовщина #грабёж #пьяная езда

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