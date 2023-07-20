«Усадьба Рок&Блюз» – звездная вечеринка и микс впечатлений от Tele2

В воскресенье в дворянской усадьбе «Скорняково-Архангельское» прошел фестиваль рока. Хедлайнерами вечера стали Найк Борзов, группы Animal ДжаZ и «Сурганова и Оркестр». Вечеринка не ограничивалась концертом известных групп и исполнителей. На фестивале работало множество развлекательных и полезных локаций: одной из самых популярных стала лаундж-зона Tele2.

Tele2 – традиционный участник и партнер фестивалей в усадьбе «Скорняково-Архангельское». К тому же, в программу лояльности «Больше» сотового оператора входят скидки на билеты. Для этого абонентам достаточно зайти в приложение «Мой Tele2» и получить специальный промокод. Так, билеты фестиваля «Усадьба Рок&Блюз» обошлись тем, кто воспользовался возможностью, на 20% дешевле. Предложение будет действовать до 3 сентября, так что со скидкой можно попасть еще на два мероприятия – «Фестиваль воздухоплавания» и «Усадьбу KIDS». Кстати, благодаря такому выгодному предложению в Скорняково решили приехать не только липчане, но и жители еще шести регионов Черноземья.

Как по заказу, к воскресенью, погода, капризничавшая всю предыдущую неделю, сменила настроение, и череда ливней прервалась. Старинный усадебный комплекс генерала Николая Муравьева-Карского, восстановленный меценатом Алексеем Шкрапкиным, принял около трех тысяч зрителей. По номерам машин можно было изучать географию не только Черноземья, но центральной и южной частей России – в Скорняково приехали гости из Воронежской, Тамбовской, Курской, Белгородской, Орловской, Брянской, Московской, Тульской и Пензенской областей, Краснодарского края и Адыгеи.

Перед основной концертной программой гости фестиваля могли участвовать в мастер-классах, спортивных и интеллектуальных играх, освоить ударную установку. А бывшую генеральскую конюшню, которую в XIX веке Николай Николаевич Муравьев-Карский выстроил из белого тесаного известняка, нынешний владелец усадьбы приспособил под концертную площадку, где кавер-группы разогревали гостей хитами звезд советского рока.

В шесть вечера на большую сцену фестиваля вышел Найк Борзов. Конечно же, «Верхом на звезде» и «Лошадку» все пели дружным хором. Чуть позже интеллектуальные стихи и сложная музыка Светланы Сургановой и ее оркестра погружали зрителей в некоторую задумчивость, но ритмика большинства композиций заставляла их и танцевать. Причем людей совершенно разных возрастов – и совсем юных, и даже тех, кому за шестьдесят.

Особую атмосферу уюта происходящему создавала лаундж-зона Tele2.





— Наша ключевая задача заключается в том, чтобы наши клиенты могли по-настоящему отдыхать и наслаждаться здесь, на фестивале. А мы, в свою очередь, радуемся за абонентов, радуемся тому, что ограничительные границы, возникшие во время пандемии, рушатся. Мы всегда готовы поддерживать интересы и реагировать на потребности клиентов, чтобы как можно чаще дарить им яркие эмоции и впечатления, — рассказал коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2 Владимир Поваров.

В лаундж-зоне гости фестиваля могли отдохнуть в креслах-мешках, зарядить телефоны, а также «поюзать» приложение «Мой Tele2» и оценить подписку Mixx , которая настоящий подарок сама по себе. Даже при спонтанном заходе в зону Mixx, корреспондент GOROD48 узнал, например, что пользователь подписки получает не только много нужных сервисов, но и свободу их выбора. Опции можно подобрать под свой вкус: музыка, дополнительные 50 ГБ трафика, доступ в различные онлайн-кинотеатры, скидки в популярных магазинах, сервис электронных книг и образовательные онлайн-платформы, антивирус для устройств и др. И это доступно не только клиентам Tele2.





— Продукт Mixx настолько уникален, что им может пользоваться абонент любого мобильного оператора. Кстати, в первый месяц подписка абсолютно бесплатна – можно лично все попробовать и определиться с подходящим для себя миксом сервисов – S, M, L или Max. Мы не делим пользователей на своих и чужих, подписка стоит одинаково для абонентов Tele2 и других операторов, — отметил директор липецкого филиала Tele2 Павел Седых.

Представители компании обещали в ближайшее время порадовать жителей Черноземья запуском еще одного проекта, который точно будет полезен тем, кто любит путешествовать. Для Липецкой области это будет особенно интересно, так как наш регион, как и соседи, активно развивает внутренний туризм последние несколько лет.

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