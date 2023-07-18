Две трети покупателей «Пятёрочки» выбирают окрошку на кефире

Торговая сеть проанализировала спрос липчан и жителей других городов на традиционные ингредиенты для приготовления блюда.

Эксперты «Пятёрочки» выяснили, на чём чаще всего готовят окрошку – на квасе или на кефире, а также узнала, как отличаются предпочтения по регионам и где выгоднее всего приготовить это летнее блюдо.



Самой популярной основой для приготовления окрошки оказался кефир – на него приходится 64 процента всех покупок. Причем больше всего готовить блюдо на нем любят на юге — в регионах Северного Кавказа: Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае, Калмыкии и Северной Осетии. А в городах Сибири, наоборот, предпочитают готовить окрошку на квасе. До 68 процентов покупателей в Кемеровской, Томской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае выбирают для окрошки именно квас.



В среднем по стране стоимость набора для приготовления 1 порции объемом около 300 г составляет 109,5 рублей. При этом если выбирать основные ингредиенты - колбасу, яйца, кефир - из товаров собственных торговых марок «Пятёрочка», то их покупка будет выгоднее минимум почти на 40%.



Среди всех регионов дешевле всего приготовить окрошку будет жителям Ростовской, Тульской и Орловской областей - там стоимость порции составляет порядка 95,3 рублей.



За первые три недели лета покупатели «Пятёрочки» приобрели 2,1 миллиона наборов ингредиентов для приготовления популярного летнего блюда на квасе и на кефире, что эквивалентно почти 4 тысячам тонн готовой окрошки.



Для расчета стоимости приготовления был выбран классический рецепт окрошки на основе кваса или кефира (по 0,25 л) с вареной колбасой (0,075 кг), картофелем (0,1 кг), яйцами (1 шт), свежими редисом (0,04 г), огурцами (0,11 кг), петрушкой (0,03 кг), укропом (0,03 кг), зеленым луком (0,03 кг).



