Происшествия
53 минуты назад
В Задонске друзей будут судить за покушение на кражу шоколадок и сыра из магазинов
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Из одного магазина «Магнит» в Задонске вынести продукты удалось, из другого — нет.
В Задонске будут судить двоих товарищей, которые 26 января этого года по пути из Воронежа в Липецк решили бесплатно отовариться в магазинах «Магнит» в Задонске.
По версии следствия, 26 января около 15:44 мужчины зашли в магазин на улице Советской в Задонске, взяли со стеллажей продукты и положили в рюкзак, после чего, минуя кассовую зону, вышли из магазина, не оплатив товар. Были похищены 16 плиток шоколада «Бабаевский» с миндалем и 17 плиток «Вдохновения» — всего на 2 601 рубль.
Но на этом мужчины не остановились. Вскоре они заглянули в магазин на Степанищева и прихватили с собой 32 пачки сыра трёх наименований — всего на 3 531 рубль. Сыр они сложили в рюкзак и спрятали под одежду.
В общей сложности АО «Тандер» мог быть причинён ущерб на сумму 6 132 рубля. Но выйти из второго магазина мужчины не смогли, так как были остановлены работником магазина.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия мужчин квалифицированы следствием по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ — покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этих лиц обстоятельствам.
По версии следствия, 26 января около 15:44 мужчины зашли в магазин на улице Советской в Задонске, взяли со стеллажей продукты и положили в рюкзак, после чего, минуя кассовую зону, вышли из магазина, не оплатив товар. Были похищены 16 плиток шоколада «Бабаевский» с миндалем и 17 плиток «Вдохновения» — всего на 2 601 рубль.
Но на этом мужчины не остановились. Вскоре они заглянули в магазин на Степанищева и прихватили с собой 32 пачки сыра трёх наименований — всего на 3 531 рубль. Сыр они сложили в рюкзак и спрятали под одежду.
В общей сложности АО «Тандер» мог быть причинён ущерб на сумму 6 132 рубля. Но выйти из второго магазина мужчины не смогли, так как были остановлены работником магазина.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия мужчин квалифицированы следствием по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ — покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этих лиц обстоятельствам.
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