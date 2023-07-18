Происшествия

53 минуты назад

В Задонске друзей будут судить за покушение на кражу шоколадок и сыра из магазинов

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#покушение #кража
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В Задонске друзей будут судить за покушение на кражу шоколадок и сыра из магазинов

Из одного магазина «Магнит» в Задонске вынести продукты удалось, из другого — нет.

В Задонске будут судить двоих товарищей, которые 26 января этого года по пути из Воронежа в Липецк решили бесплатно отовариться в магазинах «Магнит» в Задонске.

По версии следствия, 26 января около 15:44 мужчины зашли в магазин на улице Советской в Задонске, взяли со стеллажей продукты и положили в рюкзак, после чего, минуя кассовую зону, вышли из магазина, не оплатив товар. Были похищены 16 плиток шоколада «Бабаевский» с миндалем и 17 плиток «Вдохновения» — всего на 2 601 рубль.

Но на этом мужчины не остановились. Вскоре они заглянули в магазин на Степанищева и прихватили с собой 32 пачки сыра трёх наименований — всего на 3 531 рубль. Сыр они сложили в рюкзак и спрятали под одежду.

В общей сложности АО «Тандер» мог быть причинён ущерб на сумму 6 132 рубля. Но выйти из второго магазина мужчины не смогли, так как были остановлены работником магазина.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия мужчин квалифицированы следствием по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ — покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этих лиц обстоятельствам.
186
#покушение #кража
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