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Минобороны РФ сообщило об отражении атаки 28 беспилотников на Крым

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#атака #Крым

Беспилотники целей не достигли, в результате пресечённой террористической атаки жертв, пострадавших и разрушений нет.

Киевский режим в ночь на 18 июля попытался осуществить террористическую атаку на объекты на территории Крыма с использованием 28 БПЛА, - сообщили в Минобороны РФ.

Все беспилотники киевского режима выведены из строя, атака ВСУ провалилась, никто не пострадал, - рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

Минобороны сообщило, что 17 из атаковавших полуостров дронов сбиты, еще 11 были подавлены и упали. Пострадавших и разрушений нет.

Два украинских надводных беспилотника в ночь на 17 июля атаковали Крымский мост, - заявили накануне в Национальном антитеррористическом комитете. В результате взрыва были повреждены оба пролета автомобильной части моста, движение по ним было остановлено. Погибли супруги из Белгородской области, их несовершеннолетнюю дочь госпитализировали. Автомобиль семьи врезался в пролет моста, который вылетел из креплений от взрыва. НАК квалифицировал взрыв как теракт.


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#атака #Крым

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