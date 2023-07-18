Происшествия

48 минут назад

20-летний ельчанин обвиняется в мошенничестве на 535 000 рублей

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#мошенничество
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20-летний ельчанин обвиняется в мошенничестве на 535 000 рублей

В суд передано дело предполагаемого курьера мошенников.

В Задонском районе направлено в суд уголовное дело в отношении 20-летнего ельчанина по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

По версии следствия, молодой человек, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору с неизвестными (в отношении них уголовное дело выделено в отдельное производство), из корыстных побуждений, путем обмана похитил у потерпевшего 535 000 рублей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 11 апреля на номер потерпевшего позвонили неизвестные и сообщили заведомо ложные сведения о дорожно-транспортном происшествии, совершенном его дочерью, в результате которого пострадал человек, а также сама дочь, которая нуждается в медицинской помощи.

После этого растерянного мужчину убедили добровольно передать полмиллиона рублей за то, чтобы дочь избежала уголовной ответственности за содеянное и получила хорошую медицинскую помощь. Мужчина не проверил достоверность полученной информации, и, почему-то решил, что в разговоре о дочери «сотрудник полиции» имеет в виду его невестку. Испугавшись за невестку, мужчина согласился передать 500 000 рублей.

Неизвестная женщина, представившись следователем, также сообщила мужчине, что помимо денег также необходимо собрать пакет с предметами первой необходимости. Тот так и сделал. Ещё и доложил туда сверху озвученной суммы ещё 35 000 рублей непосредственно для невестки.
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#мошенничество
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Комментарии (1)

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Нонка

36 минут назад
Все крутят ,все выкручиваются ,приспосабливаются !Судьбу меняя не забудь -закрылся самый твёрдый путь ! Все под ноги безродным и безчестным ! Сам виноват-повелся !
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