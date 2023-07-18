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Контролера агрокомплекса насмерть придавило воротами: в пользу вдовы требуют присудить миллион рублей

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#производственный травматизм #несчастный случай
Контролера агрокомплекса насмерть придавило воротами: в пользу вдовы требуют присудить миллион рублей

Мужчина погиб в селе Ломигоры год назад — 7 июля 2022 года.

Прокуратура Воловского района провел проверку по факту несчастного случая с контролером КПП ООО «Елецкий Агрокомплекс».

Год назад — 7 июля 2022 года на контролера упали раздвижные (откатные) ворота ангара склада-модуля в селе Ломигоры. Мужчина погиб. Причиной его смерти стала закрытая тупая травма груди, осложнившаяся острой обильной кровопотерей, травматическим шоком.

«Причиной несчастного случая стало неудовлетворительное состояние территории: наличие разрушений бетонного основания пола под воротами и в районе ворот, наличие вдоль нижней части проема снаружи склада, у порога, по всей длине проема высокой травы или кустарника, наличие посторонних предметов под полотном ворот, а также конструктивные недостатки оборудования. А работодатель обязан обеспечивать безопасность и условия труда, а возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред», - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По факту несчастного случая на производстве была проведена проверка, по результатам которой 8 августа прошлого года в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием состава преступления. Но прокурор обратился в суд с иском о взыскании в пользу супруги погибшего с ООО «Елецкий Агрокомплекс» компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ранее в прокуратуру поступило заявление вдовы, cупруг которой работал в ООО «Елецкий Агрокомплекс» со 2 марта 2019 года. Выяснилось, что в составе конструкции сдвижных ворот склада-модуля отсутствовали устройства безопасности, чем были нарушены требования ГОСТ 31174-2017 «Ворота металлические. Общие технические условия»).

Супруга погибшего является пенсионеркой и самостоятельно защищать свои права и законные интересы не имеет возможности, в виду отсутствия юридических знаний и невысокого материального положения для привлечения услуг квалифицированного юриста. Поэтому женщина обратилась за помощью к прокурору, оценив нравственные страдания в 1 000 000 рублей. В свою очередь прокурор потребовал в суде взыскать с ООО «Елецкий Агрокомплекс» компенсацию морального вреда.
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#производственный травматизм #несчастный случай

Комментарии (2)

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А такое

23 минуты назад
Повсеместно-- всë обросшее американским клëном, под ногами у мужиков всë валяется. Сплошное разгильдяйство. Инициатива по улучшению ни от кого не исходит. Были бы женщины-- такого бы не было.
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Липчанин

27 минут назад
Во и все, что надо знать, во сколько оценивается человеческая жизнь.
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В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
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