Происшествия

45 минут назад

Неизвестный мужчина пострадал при пожаре в электрощитовой на улице 50 лет НЛМК

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#МЧС #пожар
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Неизвестный мужчина пострадал при пожаре в электрощитовой на улице 50 лет НЛМК

Пожар возник в жилом доме.

Вечером 17 июля в горящей пятиэтажке на улице 50 лет НЛМК в Липецке пострадал неизвестный мужчина. Огонь повредил вещи в электрощитовой на площади пять квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

В этот же день в селе Сселки на улице Ленина сгорел 15-летний автомобиль «Хендай Элантра». На улице Одесской в Липецке сгорела хозпостройка и частично повреждена кровля жилого дома Еще одна постройка сгорела в селе Глебовка Становлянского района.
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#МЧС #пожар
3

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