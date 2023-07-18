Неизвестный мужчина пострадал при пожаре в электрощитовой на улице 50 лет НЛМК

Пожар возник в жилом доме.



Вечером 17 июля в горящей пятиэтажке на улице 50 лет НЛМК в Липецке пострадал неизвестный мужчина. Огонь повредил вещи в электрощитовой на площади пять квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.



В этот же день в селе Сселки на улице Ленина сгорел 15-летний автомобиль «Хендай Элантра». На улице Одесской в Липецке сгорела хозпостройка и частично повреждена кровля жилого дома Еще одна постройка сгорела в селе Глебовка Становлянского района.

