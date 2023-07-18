15 минут назад
Япония может запретить поставлять в РФ машины с объёмом двигателя более 1,9 литра
Правительство Японии может запретить экспорт в Россию новых и подержанных машин с объёмом двигателя более 1,9 л. Япония также планирует полностью запретить поставки в Россию любых электромобилей и гибридных авто.
Уточняется, что подобные меры могут быть введены в рамках очередного пакета санкций. Решение может вступить в силу в начале августа.
Япония также планирует полностью запретить экспорт в Россию электромобилей и гибридных авто.
В прошлом году подержанные машины были одним из главных товаров японского экспорта в Россию, он занял 26% от общего экспорта соответствующей продукции.
Как отмечает Yomiuri, в 2022 году Япония уже запретила экспорт в Россию автомобилей стоимостью свыше 6 млн иен (43,2 тысячи долларов по текущему курсу).
Согласно статистике министерства финансов, в прошлом году из Японии в РФ было поставлено 200 тысяч подержанных автомобилей, что составило четверть всего японского экспорта в Россию.