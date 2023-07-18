В России

15 минут назад

Япония может запретить поставлять в РФ машины с объёмом двигателя более 1,9 литра

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#Япония #машины

Правительство Японии может запретить экспорт в Россию новых и подержанных машин с объёмом двигателя более 1,9 л. Япония также планирует полностью запретить поставки в Россию любых электромобилей и гибридных авто.

Япония хочет запретить поставлять в Россию некоторые машины, речь идет о новых и подержанных авто с объемом двигателя более 1,9 литра, - пишет Lenta.ru со ссылкой на газету Yomiuri.

Уточняется, что подобные меры могут быть введены в рамках очередного пакета санкций. Решение может вступить в силу в начале августа.

Япония также планирует полностью запретить экспорт в Россию электромобилей и гибридных авто.

В прошлом году подержанные машины были одним из главных товаров японского экспорта в Россию, он занял 26% от общего экспорта соответствующей продукции.

Как отмечает Yomiuri, в 2022 году Япония уже запретила экспорт в Россию автомобилей стоимостью свыше 6 млн иен (43,2 тысячи долларов по текущему курсу).

Согласно статистике министерства финансов, в прошлом году из Японии в РФ было поставлено 200 тысяч подержанных автомобилей, что составило четверть всего японского экспорта в Россию.
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#Япония #машины

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