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Липчане болеют парагриппом

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#ОРВИ #грипп #коронавирус
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Липчане болеют парагриппом

За минувшую неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 2 418 человек.

За минувшую неделю, с 10 по 16 июля в Липецкой области были зарегистрированы 22 случая коронавируса, что на 29% ниже уровня предыдущей недели, и 2 418 случаев ОРВИ. Ни одного случая гриппа не было.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, 48% заболевших — это дети в возрасте до 14 лет.

В Липецке за неделю зарегистрировано 1 576 случаев ОРВИ, что составляет 65% от всех заболевших по области. За неделю заболеваемость в Липецке снизилась на 19,7%. Среди заболевших в областном центре преобладают взрослые – 61%.

По результатам лабораторных исследований материала от больных ОРВИ, сейчас доминируют вирусы парагриппа – 57%, 28% проб представлены метапневморирусами, по 14% риновирусами и сочетанными формами.
470
#ОРВИ #грипп #коронавирус
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