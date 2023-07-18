Липчане болеют парагриппом

За минувшую неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 2 418 человек.

За минувшую неделю, с 10 по 16 июля в Липецкой области были зарегистрированы 22 случая коронавируса, что на 29% ниже уровня предыдущей недели, и 2 418 случаев ОРВИ. Ни одного случая гриппа не было.



Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, 48% заболевших — это дети в возрасте до 14 лет.



В Липецке за неделю зарегистрировано 1 576 случаев ОРВИ, что составляет 65% от всех заболевших по области. За неделю заболеваемость в Липецке снизилась на 19,7%. Среди заболевших в областном центре преобладают взрослые – 61%.



По результатам лабораторных исследований материала от больных ОРВИ, сейчас доминируют вирусы парагриппа – 57%, 28% проб представлены метапневморирусами, по 14% риновирусами и сочетанными формами.