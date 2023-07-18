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сегодня, 09:32

Семерым гражданам Афганистана не удалось получить убежище в Липецке

307
#миграция #иностранцы
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Семерым гражданам Афганистана не удалось получить убежище в Липецке

Иностранцы хотели остаться в Липецке, потому что в Афганистане сложная политическая ситуация.

Липецкий областной суд рассмотрел 7 административных дел по искам членов одной семьи. Все истцы — граждане Афганистана, они пытались оспорить решения Правобережного районного суда Липецка и УВД по Липецкой области об отказе в предоставлении временного убежища на территории России.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, доводы истцов сводятся к невозможности возвращения в Афганистан, поскольку в стране сложная политическая ситуация. Однако Липецкий областной суд оставил апелляционные жалобы без удовлетворения, отметив, что истцы не соответствуют критериям для лиц, которым возможно предоставление временного убежища. Суду не представлено фактов, свидетельствующих об объективных причинах опасений стать жертвой преследования или негуманного обращения в случае возвращения в Афганистан.

«Временное убежище не может рассматриваться как альтернатива общему порядку получения разрешения на пребывание на территории РФ при наличии у лица оснований для легализации своего правового положения в обычном порядке», – говорится в апелляционном определении.

307
#миграция #иностранцы
3

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