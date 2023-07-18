В России

43 минуты назад

На инфраструктуру для дронов в РФ потратят 240 млрд рублей

20

Минтранс России оценил затраты на создание в России инфраструктуры для коммерческих запусков беспилотных воздушных судов (БВС) в 236 млрд рублей до 2030 года. Такие данные содержатся в паспорте формирующегося федерального проекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем»

Самый дорогостоящий пункт расходов касается внедрения унифицированной инфраструктуры оператора линии управления и контроля, связи, навигации, наблюдения, автоматизации и информационного обеспечения маршрутов полетов БВС по всей России (на территории 89 субъектов РФ). На эти цели направят 168,5 млрд рублей в 2024–2030 гг.

Еще 4,9 млрд рублей выделят на внедрение инфраструктуры на 49-ти аэродромах федеральной собственности — для обеспечения самих полетов дронов. Речь идет о радиотехническом и метеорологическом оборудовании и строительстве ангаров для хранения и ремонта таких средств, а также модулях заправки или зарядки БАС, говорится в материалах Минтранса. Оснащение первых 12-ти аэродромов начнется в 2025 году, согласно документу.

Аналогичную инфраструктуру потребуется установить на 241 посадочной площадке в регионах (и находящихся в собственности региональных властей) — на это выделят еще 28,4 млрд рублей до 2030 года. Первые шесть площадок должны быть реконструированы в 2024-м году, пишут  «Известия».
20

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
Бизнес

Еще в рубрике

В Краснодарском крае упал штурмовик Су-25
#падение самолета #упал штурмовик
В Краснодарском крае упал штурмовик Су-25

вчера, 16:47

В России
Роспотребнадзор усилил контроль за авиарейсами из Египта из-за вспышки неизвестной болезни
#Египет #болезнь
4
Роспотребнадзор усилил контроль за авиарейсами из Египта из-за вспышки неизвестной болезни

вчера, 15:54

В России
Регулируемые цены на газ в РФ с 1 июля 2024 года будут повышены на 8%
#газ #цены
Регулируемые цены на газ в РФ с 1 июля 2024 года будут повышены на 8%

вчера, 15:07

В России
РФ остановила зерновую сделку до выполнения своих условий
#зерновая сделка #экономика
РФ остановила зерновую сделку до выполнения своих условий

вчера, 14:23

В России
Российские туристы продлевают проживание в отелях Крыма после ЧП на мосту
#ЧП на Крымском мосту #атака
Российские туристы продлевают проживание в отелях Крыма после ЧП на мосту

вчера, 13:40

В России
НАК назвал причиной ЧП на Крымском мосту атаку беспилотниками
#Крымский мост #атака
НАК назвал причиной ЧП на Крымском мосту атаку беспилотниками

вчера, 12:59

В России