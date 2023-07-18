На инфраструктуру для дронов в РФ потратят 240 млрд рублей

Минтранс России оценил затраты на создание в России инфраструктуры для коммерческих запусков беспилотных воздушных судов (БВС) в 236 млрд рублей до 2030 года. Такие данные содержатся в паспорте формирующегося федерального проекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем»





Еще 4,9 млрд рублей выделят на внедрение инфраструктуры на 49-ти аэродромах федеральной собственности — для обеспечения самих полетов дронов. Речь идет о радиотехническом и метеорологическом оборудовании и строительстве ангаров для хранения и ремонта таких средств, а также модулях заправки или зарядки БАС, говорится в материалах Минтранса. Оснащение первых 12-ти аэродромов начнется в 2025 году, согласно документу.



Аналогичную инфраструктуру потребуется установить на 241 посадочной площадке в регионах (и находящихся в собственности региональных властей) — на это выделят еще 28,4 млрд рублей до 2030 года. Первые шесть площадок должны быть реконструированы в 2024-м году, пишут » Самый дорогостоящий пункт расходов касается внедрения унифицированной инфраструктуры оператора линии управления и контроля, связи, навигации, наблюдения, автоматизации и информационного обеспечения маршрутов полетов БВС по всей России (на территории 89 субъектов РФ). На эти цели направят 168,5 млрд рублей в 2024–2030 гг.Еще 4,9 млрд рублей выделят на внедрение инфраструктуры на 49-ти аэродромах федеральной собственности — для обеспечения самих полетов дронов. Речь идет о радиотехническом и метеорологическом оборудовании и строительстве ангаров для хранения и ремонта таких средств, а также модулях заправки или зарядки БАС, говорится в материалах Минтранса. Оснащение первых 12-ти аэродромов начнется в 2025 году, согласно документу.Аналогичную инфраструктуру потребуется установить на 241 посадочной площадке в регионах (и находящихся в собственности региональных властей) — на это выделят еще 28,4 млрд рублей до 2030 года. Первые шесть площадок должны быть реконструированы в 2024-м году, пишут «Известия