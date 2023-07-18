В мире

45 минут назад

Биобанк с материалами супердолгожителей позволит победить старость

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Специалисты Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра (РГНКЦ) РНИМУ имени Н. И. Пирогова собрали самый большой в РФ биобанк с биоматериалами возрастных пациентов, в том числе долгожителей и супердолгожителей, то есть людей старше 100 лет.

«Уникальность биобанка состоит в том, что он функционирует на базе РГНКЦ, через который ежегодно проходят десятки тысяч пациентов, выполняется большое число операций, вместе с тем у нас собраны образцы ткани долгожителей, и супердолгожителей с очень детальной сопровождающей клинической информацией. На основе такого биобанка можно проводить исследования мирового уровня», — рассказал «Известиям» директор Института изучения старения Алексей Чуров.

В криохранилище собраны биоматериалы уже свыше 5 тыс. человек, всего в биобанке хранится порядка 35 тыс. пробирок с образцами. Также учеными собраны материалы нескольких сотен долгожителей и супердолгожителе. Такие образцы могут помочь раскрыть секреты молодости и здоровья.

«У долгожителей есть протективные «гены или гены здоровья», благодаря которым у них позже наступает манифестация многих возрастных болезней», — сообщил Алексей Чуров.
Проект реализуется в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» (национальный проект «Наука и университеты»).
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