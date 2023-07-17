В районах Дикого и Сырского Рудника отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 18 июля станут плановые ремонтные работы на сетях – с неудобствами столкнутся жители шести районов, сообщили в компании.

С 09:00 до 12:00 без холодной воды останутся дома №№ 45, 49, 51, 53, 55, 59 по улице Стаханова, №№ 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 по улице Бунина, №№ 1, 2, 3, 7, 11, 13, 15, 19 по улице Теперика, №№ 30, 32, 34 по улице Меркулова, №№ 15, 17 по улице Белана, №№ 11, 23 по улице Катукова, № 8 по улице Свиридова, №№ 1, 2, 4 в Учебном переулке. Воду подвезут по адресу: улица Теперика, 2.



С 13:00 до 16:00 отключат холодную воду в домах №№ 43, 51а, 55, 57 по улице Меркулова, №№ 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 15, 21 по проспекту 60 лет СССР, №№ 116, 118, 120, 126, 128, 132 по проспекту Победы, №№ 4, 8, 10, 12, 14 по улице Катукова. Машина с водой для питья будет находиться по адресу: улица Меркулова, 57.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе Дикого: домах №№ 57, 61 по проспекту Победы, № 1а в Вишневом переулке, частном секторе улиц Депутатской, Воровского, Чкалова, Володарского, Даргомыжского, переулков Верещагина, Верхнего. Воду можно будет набрать возле дома № 57 по проспекту Победы.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в районе Сырского Рудника – доме № 2 по улице Прудной, частном секторе улиц Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Рудничной, Жактовской, Ударников, поселковой, Паровозной, Медицинской, в котельной «Липецкие узоры». Подвоз воды будет организован по адресу: улица Прудная, 2.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется дом № 2 по улице Меркулова – цистерна с водой для питья будет находиться возле вышеуказанного дома.



С 10:00 до 20:00 с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители домов №№ 50, 52, 53а, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71 по улице Интернациональной, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15 по улице Гагарина, №№ 7, 11, 17а по улице Студеновской, №№ 1, 3, 4, 7, 23 (д/с), 26 по улице Шкатова, № 31 по улице Орловской, №№ 1, 2, 3, 4, 6 по улице Горняцкой, №№ 5, 6, 7, 8, 10 по улице 4-й Пятилетки, №№ 1, 3, 5, 9а (детский сад) по улице Кротевича, №№ 2, 6, 8 по улице 30 лет Октября, №№ 2, 2а/3, 2б/2, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 по улице Гайдара, №№ 2, 4, 5 по улице Амурской, №№ 5, 6, 7, 8, 8а, 10 по улице Нахимова, № 14 в переулке Вилкова, а также жители частного сектора улиц Пионерской, 4-й Пятилетки, Короленко, Орловской, Гайдара, Амурской, Луначарского, Нахимова, переулков Вилкова, Весеннего, Антипова, Янкина, Ушакова. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Шкатова, 23.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.