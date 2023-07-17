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В Краснодарском крае упал штурмовик Су-25

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#падение самолета #упал штурмовик

Пилот успел катапультироваться. Жертв и разрушений в результате происшествия нет.

В Азовское море недалеко от пляжа в Ейске упал самолет. Пилота реанимируют, - передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Штурмовик потерпел крушение в Щербиновском районе Кубани. Предварительно, пилот успел катапультироваться, он находится без сознания, - пишет Lenta.ru.

Над местом крушения летает спасательный вертолет, о причинах случившегося пока информации нет.

В оперативном штабе Краснодарского края позднее подтвердили, что около 15:00 неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25. Жертв и разрушений в результате происшествия нет, - пишут "Известия".

По имеющейся информации, пилот катапультировался, его оперативно эвакуировали спасатели. Для установления причин падения самолета на месте работают специалисты Министерства обороны и специальных служб.

Baza сообщает, что самолет не ушел на глубину, так как море в этом месте неглубокое, и виден из воды. По данным канала, штурмовик выполнял тренировочный полет.

SHOT пишет, что предварительной причиной падения самолета могла стать техническая неисправность, - передает РБК.
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#падение самолета #упал штурмовик

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