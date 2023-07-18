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вчера, 15:07

Регулируемые цены на газ в РФ с 1 июля 2024 года будут повышены на 8%

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#газ #цены

ФАС в начале июля анонсировала плановое изменение оптовых цен на топливо.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила индексацию оптовых цен на газ для всех потребителей (как для промышленности, так и для населения) на 8% с 1 июля 2024 года, - говорится в приказе службы, опубликованном на официальном портале правовой информации. Также на 8% будут подняты оптовые цены на газ и с 1 июля 2025 года, - передает ТАСС.

Предыдущее повышение цен произошло 1 декабря прошлого года. Тогда индексация оптовых цен составила 8,5%. Следующее повышение предполагалось через 1,5 года - с 1 июля 2024 года (в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ оно могло составить 7% как с 1 июля 2024 года, так и с 1 июля 2025 года).

Ранее в ФАС сообщали, что изменение оптовых цен будет плановым и первым за полтора года. Полученные средства будут направлены на социальную газификацию регионов и строительство новых газопроводов для потребителей. Это позволит поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ для надежного обеспечения потребителей энергоресурсом, что, в свою очередь, позволит предоставлять качественные услуги населению, отмечали в службе.

Индексация оптовых цен позволит сохранить надежное обеспечение конечного потребителя газом за счет реализации инвестиционных программ компаний, сообщали в пресс-службе Минэнерго РФ. Так, сейчас более 30% российских газопроводов находятся в эксплуатации уже более 40 лет. Кроме того, индексация тарифов позволит ускорить темп реализации программы социальной газификации, которая стала бессрочной, - отмечали в министерстве.
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#газ #цены

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