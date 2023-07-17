В России

18 минут назад

РФ остановила зерновую сделку до выполнения своих условий

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#зерновая сделка #экономика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действие зерновой сделки фактически приостановлено, Россия ждет выполнения своих условий.

Договоренности по зерновой сделке прекратили действие, она остановлена, - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается", — отметил представитель Кремля.

По его словам, как только часть договоренностей, касающаяся России, будет выполнена, Москва незамедлительно "вернется к реализации этой сделки", - передает РИА Новости.

Россия официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки.

Президент РФ Владимир Путин ранее в разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства по устранению препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Он подчеркнул, что осталась нереализованной главная цель зерновой сделки — поставки зерна нуждающимся странам.

13 июля президент Путин заявил, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке, если поставленные ею условия так и не будут выполнены. Речь идет о выполнении пунктов меморандума. За время действия зерновой сделки не было отправлено ни одного судна с российскими удобрениями, - пишет "Ъ".
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#зерновая сделка #экономика

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