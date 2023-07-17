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РФ остановила зерновую сделку до выполнения своих условий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действие зерновой сделки фактически приостановлено, Россия ждет выполнения своих условий.
"Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается", — отметил представитель Кремля.
По его словам, как только часть договоренностей, касающаяся России, будет выполнена, Москва незамедлительно "вернется к реализации этой сделки", - передает РИА Новости.
Россия официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки.
Президент РФ Владимир Путин ранее в разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства по устранению препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Он подчеркнул, что осталась нереализованной главная цель зерновой сделки — поставки зерна нуждающимся странам.
13 июля президент Путин заявил, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке, если поставленные ею условия так и не будут выполнены. Речь идет о выполнении пунктов меморандума. За время действия зерновой сделки не было отправлено ни одного судна с российскими удобрениями, - пишет "Ъ".