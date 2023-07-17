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Российские туристы продлевают проживание в отелях Крыма после ЧП на мосту

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#ЧП на Крымском мосту #атака

В ближайшие дни выезжать из Крыма должны были около 20 тысяч туристов.

Отели Крыма бесплатно продлят проживание туристам, вынужденным остаться на полуострове из-за ЧП на Крымском мосту, - передает ТАСС со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илью Уманского.

По его словам, все крымские отельеры, с которыми общались представители РСТ, выразили готовность пойти навстречу туристам и решить вопросы продления размещения.

"Если у туристов закончились средства или нет возможности продлеваться, я думаю, что там все будет оказано им на безвозмездной основе", — заявил Уманский.

По данным президента РСТ, в ближайшие дни выезжать из Крыма должны были около 20 тысяч туристов.

Глава союза отметил, что отельеры также не планируют применять штрафы к туристам, которые не смогли вовремя заехать в гостиницы из-за возникших обстоятельств. РСТ рассчитывает на оперативное восстановление транспортного сообщения с Крымом, рекомендует туристам не торопиться с отменой поездок.

Туристам, которые находятся в пути в Крым или собираются отправиться туда в ближайшие дни, рекомендуется обратиться в туристические компании и подобрать альтернативные варианты отдыха.

"Совершенно точно есть большой объем доступных мест для размещения сейчас в Абхазии. Это по стоимости такое же недорогое направление. Есть места и в Анапе, и под Геленджиком, и в поселках рядом с этими курортными городами. Емкость достаточная, она способна принять туристов, которые находятся в пути", - резюмировал эксперт.

По его данным, около 20 тыс. туристов по плану должны выезжать из Крыма в ближайшие день-два. Эксперт отметил, что примерно такое же количество туристов планируют отправиться на отдых в Крым в ближайшие дни. Им будут предложены альтернативные варианты отдыха.

Движение по Крымскому мосту было приостановлено из-за чрезвычайного происшествия возле 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью также остановлена. Об этом полиция уведомляет водителей на месте.

Позже в НАК назвали ЧП на Крымском мосту, произошедшее 17 июля, террористической атакой.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.
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#ЧП на Крымском мосту #атака

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