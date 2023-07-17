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20 минут назад

НАК назвал причиной ЧП на Крымском мосту атаку беспилотниками

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#Крымский мост #атака

Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что Крымский мост был атакован в ночь на 17 июля украинскими надводными беспилотными аппаратами.

"В 3.05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост", — говорится в сообщении ведомства.

"В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок", - говорится в сообщении.

Атаку в ведомстве назвали террористическим актом. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным следствия, в ночь с 16 на 17 июля в результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста. Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле по мосту, их несовершеннолетняя дочь получила ранения, - сообщает СК РФ.

Отмечается, что в рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления.


16
#Крымский мост #атака

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