Происшествия

20 минут назад

15-летний подросток за рулём «Опеля» съехал в кювет и врезался в дерево

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#ДТП #дети
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15-летний подросток за рулём «Опеля» съехал в кювет и врезался в дерево

В ДТП в Усманском районе пострадали трое подростков.

16 июля в 20:00 в Усманском районе на дороге Усмань-Грачевка 15-летний водитель автомобиля «Опель-Мокка» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

Как сообщает УГИБДД России по Липецкой области, в ДТП пострадали сам водитель и его 17-летняя и 15-летняя пассажирки.

Все трое были госпитализированы в больницу.
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#ДТП #дети
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