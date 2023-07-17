Происшествия
20 минут назад
15-летний подросток за рулём «Опеля» съехал в кювет и врезался в дерево
В ДТП в Усманском районе пострадали трое подростков.
16 июля в 20:00 в Усманском районе на дороге Усмань-Грачевка 15-летний водитель автомобиля «Опель-Мокка» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.
Как сообщает УГИБДД России по Липецкой области, в ДТП пострадали сам водитель и его 17-летняя и 15-летняя пассажирки.
Все трое были госпитализированы в больницу.
Как сообщает УГИБДД России по Липецкой области, в ДТП пострадали сам водитель и его 17-летняя и 15-летняя пассажирки.
Все трое были госпитализированы в больницу.