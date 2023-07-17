Двое мужчин из Орла получили сильные ожоги в гаражном кооперативе в Липецке

А в руках у молодой липчанки взорвался газовый баллон.

В областной ожоговый центр с сильными ожогами госпитализированы 34-летний и 28-летний жители Орла, которые пострадали в гаражном кооперативе «Звёздный» в Липецке. По словам самих пациентов, поздно вечером они меняли бензонасос на машине, в результате облились бензином и загорелись. При этом в больницу мужчины поступили около двух часов ночи.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у 34-летнего мужчины — ожоги 18% тела, у 28-летнего — ожоги 8% тела. У обоих пострадали ноги, речь идёт об ожогах третьей степени.



А у 20-летней липчанки в руках взорвался газовый баллон. Молодая женщина госпитализирована с ожогом кисти третьей степени.