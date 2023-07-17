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Сенатор призвал россиян поменять пароли от соцсетей из-за утечки данных

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#утечка данных #соцсети

Для создания пароля сенатор дал следующие рекомендации: сделать пароль длиной не менее 12 символов; использовать буквы разного регистра, специальные символы и не подряд идущие цифры.

Зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин призвал граждан России поменять пароли в социальных сетях на новые из-за утечки данных, - передает РИА Новости.

По его словам, в сеть утекло большое количество персональных данных.

"Призываю всех срочно сменить пароли и сделать их разными в различных сервисах, при создании новых не использовать простые слова и короткие комбинации (ваша дата рождения), сделать его длиной не менее 12 символов, использовать буквы разного регистра, специальные символы, не подряд идущие цифры", — призвал сенатор.

Шейкин уверен, что компании "легкомысленно относятся" к персональным данным своих пользователей, так как закон об оборотных штрафах за утечки все еще не принят, - передает РИА Новости.

"Существует большая вероятность, что пароли в результате утечек могут находиться в открытом свободном доступе и использоваться злоумышленниками, которые могут использовать метод перебора, чтобы взломать другие аккаунты и сервисы с использованием тех же логина и пароля", — объяснил он.

По его словам, злоумышленники, получив один раз доступ к сервису заказа еды, могут подобрать логин и пароль к "личной почте и получить остальные доступы, например к программам банка, "Госуслугам" и другим сервисам с важной персональной информацией".

Сенатор также сообщил, что обратился к главном эксперту "Лаборатории Касперского" с просьбой дать рекомендации, как правильно создавать пароли.

"Рекомендуется регулярно (каждый месяц) менять пароли, а также использовать отдельные и разные пароли для каждого аккаунта. Для создания надежного пароля и его запоминания есть несколько простых эффективных способов: чтобы запоминать пароль, подходит метод замены. Так, например, слово hydroelectric в пароле превращается в hydr0e1ectric", — отмечается в рекомендациях.

Также можно использовать метод четверостиший — можно взять любое стихотворение, которое помните наизусть.

"Например: "Я помню чудное мгновенье: \ Передо мной явилась ты" превращается в пароль YPCMPMYT", — добавляется в ответе.

Для обновления паролей можно после сокращения добавить цифру текущего месяца; к примеру YPCMPMYT03 в марте; YPCMPMYT04 в апреле и так далее.

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#утечка данных #соцсети

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