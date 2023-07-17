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13 минут назад
Лимит бесплатных банковских переводов между своими счетами в РФ могут повысить до 30 млн рублей
Лимит бесплатных банковских переводов между своими счетами в России хотят повысить до 30 млн рублей в месяц.
Россияне смогут отправлять переводы самому себе в другие банки без комиссий на сумму до 30 млн рублей в месяц, - пишут "Известия". Лимит стал одной из основных поправок в документ, который меняет закон о банках и банковской деятельности. Ранее обсуждали порог в 1,4 млн. Кредитные организации не смогут ограничивать размер или число операций в пределах этой суммы, следует из новой редакции законопроекта. Планы увеличить лимит подтвердили в Госдуме. Участники рынка поддержали инициативу. Там подчеркнули: нововведение позволит гражданам свободно распоряжаться своими деньгами, повысит финансовую доступность и будет способствовать развитию конкуренции. На уровень мошенничества это также не повлияет, - считают эксперты.
Власти РФ решили повысить лимит переводов самому себе без комиссий до 30 млн рублей в месяц. В первом чтении Госдума приняла этот законопроект с порогом в 1,4 млн еще в конце прошлого года. Предполагается, что нововведение поможет освободить граждан от платежного рабства — необходимости дополнительно платить комиссии за перечисления на свои счета в другие кредитные организации.
Согласно обновленной версии проекта закона, финансовые организации не могут ограничивать размер или число операций по переводу денежных средств со счета на счет россиянина в пределах 30 млн руб. Исключением будут переводы, которые граждане совершают при личном присутствии в отделении, или переводы с карты на карту.
Кроме того, банк обязан бесплатно информировать клиента об истечении срока его вклада как минимум за пять дней до этого момента. Это требование вступит в силу через шесть месяцев после официального опубликования закона, а запрет взимать комиссии за переводы самому себе — через девять месяцев.
Информацию о планах повысить лимит на переводы до 30 млн рублей в месяц подтвердил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Из законопроекта также убрали запрет устанавливать ставки по депозитам в зависимости от источника внесения средств, рассказал вице-президент Ассоциация банков России Анатолий Козлачков.
Сейчас россияне ежемесячно могут перечислять до 100 тысяч рублей без комиссий через систему быстрых платежей (СБП). При операциях выше этой суммы нужно заплатить не более 0,5% от перевода (максимум — 1,5 тыс. рублей). Плату за другие межбанковские трансзакции кредитные организации устанавливают сами, у некоторых банков она достигает 1,5% от суммы перевода.
Власти РФ решили повысить лимит переводов самому себе без комиссий до 30 млн рублей в месяц. В первом чтении Госдума приняла этот законопроект с порогом в 1,4 млн еще в конце прошлого года. Предполагается, что нововведение поможет освободить граждан от платежного рабства — необходимости дополнительно платить комиссии за перечисления на свои счета в другие кредитные организации.
Согласно обновленной версии проекта закона, финансовые организации не могут ограничивать размер или число операций по переводу денежных средств со счета на счет россиянина в пределах 30 млн руб. Исключением будут переводы, которые граждане совершают при личном присутствии в отделении, или переводы с карты на карту.
Кроме того, банк обязан бесплатно информировать клиента об истечении срока его вклада как минимум за пять дней до этого момента. Это требование вступит в силу через шесть месяцев после официального опубликования закона, а запрет взимать комиссии за переводы самому себе — через девять месяцев.
Информацию о планах повысить лимит на переводы до 30 млн рублей в месяц подтвердил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Из законопроекта также убрали запрет устанавливать ставки по депозитам в зависимости от источника внесения средств, рассказал вице-президент Ассоциация банков России Анатолий Козлачков.
Сейчас россияне ежемесячно могут перечислять до 100 тысяч рублей без комиссий через систему быстрых платежей (СБП). При операциях выше этой суммы нужно заплатить не более 0,5% от перевода (максимум — 1,5 тыс. рублей). Плату за другие межбанковские трансзакции кредитные организации устанавливают сами, у некоторых банков она достигает 1,5% от суммы перевода.