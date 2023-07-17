В России
59 минут назад
В РФ резко подорожали грузовые перевозки на 38%
В России резко подорожали грузовые перевозки на 38 процентов.
Спрос на автоперевозки грузов в январе - июне 2023 года в России вырос на 61%, стоимость - до 38%, - пишет "Ъ" со ссылкой на биржу грузоперевозок Ati.su.
Такой рост связан с ускорением процессов импортозамещения и перестройки производственных цепочек, - заявил основатель Ati.su Святослав Вильде. Коммерческий директор Sota Logistic Кирилл Латинский отметил, что внутрироссийские перевозки подорожали в связи с дефицитом водителей категории Е и техники, особенно универсальных четырехосных контейнерных площадок и тентованных полуприцепов 110 куб. м.
Ставки по самым популярным российским направлениям в среднем повысились на 38% за год и на 10% за последние три месяца. При этом ставки на международные перевозки почти не выросли, - рассказали изданию в Ati.su.
"Стоимость транспортировки из Турции сократилась на 15-20% по сравнению с началом года, возможно, на фоне сезонных колебаний. В Китае ставки снизились на 30-40%, что связано с улучшением ситуации с очередями на границах и падением ставок морского фрахта", - отметил руководитель направления международных автоперевозок в Noytech Supply Chain Solutions Иван Головко. По его словам, на европейском направлении цены стабильны, но объем значительно сократился из-за торговых ограничений, политической нестабильности и слабого курса рубля.
Такой рост связан с ускорением процессов импортозамещения и перестройки производственных цепочек, - заявил основатель Ati.su Святослав Вильде. Коммерческий директор Sota Logistic Кирилл Латинский отметил, что внутрироссийские перевозки подорожали в связи с дефицитом водителей категории Е и техники, особенно универсальных четырехосных контейнерных площадок и тентованных полуприцепов 110 куб. м.
Ставки по самым популярным российским направлениям в среднем повысились на 38% за год и на 10% за последние три месяца. При этом ставки на международные перевозки почти не выросли, - рассказали изданию в Ati.su.
"Стоимость транспортировки из Турции сократилась на 15-20% по сравнению с началом года, возможно, на фоне сезонных колебаний. В Китае ставки снизились на 30-40%, что связано с улучшением ситуации с очередями на границах и падением ставок морского фрахта", - отметил руководитель направления международных автоперевозок в Noytech Supply Chain Solutions Иван Головко. По его словам, на европейском направлении цены стабильны, но объем значительно сократился из-за торговых ограничений, политической нестабильности и слабого курса рубля.