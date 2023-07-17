В России

59 минут назад

В РФ резко подорожали грузовые перевозки на 38%

36
#экономика #грузоперевозки

В России резко подорожали грузовые перевозки на 38 процентов.

Спрос на автоперевозки грузов в январе - июне 2023 года в России вырос на 61%, стоимость - до 38%, - пишет "Ъ" со ссылкой на биржу грузоперевозок Ati.su.

Такой рост связан с ускорением процессов импортозамещения и перестройки производственных цепочек, - заявил основатель Ati.su Святослав Вильде. Коммерческий директор Sota Logistic Кирилл Латинский отметил, что внутрироссийские перевозки подорожали в связи с дефицитом водителей категории Е и техники, особенно универсальных четырехосных контейнерных площадок и тентованных полуприцепов 110 куб. м.

Ставки по самым популярным российским направлениям в среднем повысились на 38% за год и на 10% за последние три месяца. При этом ставки на международные перевозки почти не выросли, - рассказали изданию в Ati.su.

"Стоимость транспортировки из Турции сократилась на 15-20% по сравнению с началом года, возможно, на фоне сезонных колебаний. В Китае ставки снизились на 30-40%, что связано с улучшением ситуации с очередями на границах и падением ставок морского фрахта", - отметил руководитель направления международных автоперевозок в Noytech Supply Chain Solutions Иван Головко. По его словам, на европейском направлении цены стабильны, но объем значительно сократился из-за торговых ограничений, политической нестабильности и слабого курса рубля.
36
#экономика #грузоперевозки

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
Бизнес

Еще в рубрике

Лимит бесплатных банковских переводов между своими счетами в РФ могут повысить до 30 млн рублей
#экономика #переводы
Лимит бесплатных банковских переводов между своими счетами в РФ могут повысить до 30 млн рублей

9 минут назад

В России
Двое жителей Белгородской области погибли в результате ЧП на Крымском мосту
#ЧП на Крымском мосту
Двое жителей Белгородской области погибли в результате ЧП на Крымском мосту

сегодня, 09:53

В России
Российские ученые сообщили о трех мощных вспышках на Солнце

сегодня, 08:10

В России
По Крымскому мосту нанесен удар: погибли два человека, есть разрушения дорожного полоьна

сегодня, 08:04

В России
Мужчина разбился при спуске на аттракционе
Мужчина разбился при спуске на аттракционе

15.07.2023 22:19

В России
В Краснодарском крае смыло пешеходный мост во время ливня
В Краснодарском крае смыло пешеходный мост во время ливня

15.07.2023 21:12

В России