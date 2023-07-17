18 минут назад
Двое жителей Белгородской области погибли в результате ЧП на Крымском мосту
При ЧП на Крымском мосту пострадала семья из Белгородской области, несовершеннолетняя девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, ее родители погибли.
"Мы все увидели с вами на видео в интернете пострадавший легковой автомобиль с белгородскими номерами. Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников - министр здравоохранения Белгородской области, в случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу ее перевезем к нам в Белгородскую область. Самое тяжелое - ее родители погибли, папа и мама", - написал губернатор.
Гладков уточнил, что это семья из Новооскольского округа. У девочки закрытая черепно-мозговая травма.
В Темрюкской центральной районной больнице сообщили, что пострадавшую доставили в медицинское учреждение.
"Девочка поступила. Госпитализирована в травматологию. Сочетанная травма. Нет [угрозы жизни]. 14 лет. Скорая [привезла]", - сообщил источник в экстренных службах. По его словам, сейчас решается вопрос о переводе ребенка в реанимационное отделение.
Этой ночью власти Крыма сообщили о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-й опоры Крымского моста и приостановке движения по мосту, а также паромной переправы, подробности произошедшего пока не раскрываются. Жителей полуострова и туристов попросили выбрать альтернативный сухопутный маршрут, - передает РБК.
В Минтрансе сообщили, что со стороны Крыма есть повреждение дорожного полотна на пролетах моста. "Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах", — отметили в ведомстве.
Движение поездов по Крымскому мосту после ЧП возобновлено, - сообщил оперштаб.
"Движение железнодорожного транспорта возобновлено. Поезд Симферополь-Москва отправился в сторону Краснодарского края. Он простоял более пяти часов. Будет ли он нагонять расписание пока неизвестно", - говорится в Telegram-канале оперштаба Крыма.
Уточняется, что по состоянию на 9.00 задерживаются несколько поездов, которые шли в Крым: поезд №396 "Волгоград - Симферополь", поезд №174 "Москва – Евпатория", поезд № 99 "Ростов - Симферополь" и поезд №177"Москва - Симферополь".
Также задерживается поезд №092 "Севастополь - Москва", который следовал из Крыма.
Ход расследования ЧП на Крымском мосту был взят на особый контроль прокуратуры Крыма. В целях координации действий правоохранительных органов в связи с происшествием на Крымском мосту выехал прокурор Республики Крым Олег Камшилов, - говорится в сообщении ведомства.