В России

24 минуты назад

Российские ученые сообщили о трех мощных вспышках на Солнце

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Ученые из российского института геофизики сообщили о трех сильных вспышках, произошедших на Солнце, а также о вероятности их повторения.

Первая вспышка класса М1.1 была зафиксирована в воскресенье, 16 июня, в 11:26 по мск. Она появилась в диапазоне группы пятен 3372 (N21E30) и сопровождалась нарушением радиосвязи, ее продолжительность составила 14 минут, сообщает vse42.ru

Затем последовали еще более мощные вспышки класса М 1.8 и М 4.0, произошедшие в 18:08 и 20:46 по мск соответственно.

Ученые прогнозируют 16 – 17 июля новые вспышки, которые могут относиться к классу Х, а также ухудшение условий КВ-радиосвязи, об этом говорится на сайте Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова.

Вспышки на солнце в зависимости от мощности делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут спровоцировать на Земле магнитные бури, которые оказывают влияние на работу энергосистем, а также пути миграции животных и птиц.
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