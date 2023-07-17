24 минуты назад
Российские ученые сообщили о трех мощных вспышках на Солнце
Ученые из российского института геофизики сообщили о трех сильных вспышках, произошедших на Солнце, а также о вероятности их повторения.
Затем последовали еще более мощные вспышки класса М 1.8 и М 4.0, произошедшие в 18:08 и 20:46 по мск соответственно.
Ученые прогнозируют 16 – 17 июля новые вспышки, которые могут относиться к классу Х, а также ухудшение условий КВ-радиосвязи, об этом говорится на сайте Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова.
Вспышки на солнце в зависимости от мощности делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут спровоцировать на Земле магнитные бури, которые оказывают влияние на работу энергосистем, а также пути миграции животных и птиц.