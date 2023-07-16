Происшествия

сегодня, 17:16

Ельчанка пыталась подработать и отдала мошенникам более 150 тысяч рублей

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#Мошенничество
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Ельчанка пыталась подработать и отдала мошенникам более 150 тысяч рублей

Шанс, что разводил найдут - минимальный.

Жертвой мошенников стала 25-летняя жительница Ельца, которая нашла в Интернете «легкий» заработок.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мошенники предложили девушке подзаработать бронирую, а затем уступая места в отелях.

На первое время потребовались деньги на бронь номеров. Следуя указаниям по телефону, желающая разбогатеть ельчанка переводила деньги куда ей скажут.

После трёх «броней» злодеи вернули девушке часть суммы – 10 тысяч рублей, сказав, что это первые дивиденды. Окрылённая успехом дама по совету в трубке телефона решила «повысить уровень», то есть заняться резервированием номеров в более дорогих отелях. Девушка сделала последний перевод в размере 156 000 рублей и вскоре обнаружила, что страница группы удалена. Мошенники перестали выходить с ней на связь.

1 333
#Мошенничество
3

Комментарии (1)

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Нонка

11 минут назад
Лёгкий заработок -работать это значит ТРУДИТСЯ! Все бы вам -по лёгкому срубить!Не плакай -урок оплачен сполна !
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В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
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