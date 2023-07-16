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В Липецкой области завтра сухо и до +28
В ближайшие сутки территория Липецкой области будет находиться в гребне антициклона – погода будет без существенных осадков. В последующие двое суток скажется влияние очередного циклона со Скандинавии, пройдут кратковременные дожди.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 17 и 18 июля – 20-21 градуса тепла, что в пределах нормы, 19 июля – 18-19 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 июля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек. Ночью будет от +10 до +15 градусов, днем температура составит от +23 до +28 градусов.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +13 до +15 градусов, днем она составит от +24 до +26 градусов.
День 17 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году – 7 градусов тепла.
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13.07.2023 14:38Погода в Липецке