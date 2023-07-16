На трех улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 17 июля в Липецке станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 18, 20, 22, 24 по улице Меркулова, №№ 18, 18а по улице Катукова, №№ 1, 3 по бульвару Есенина. Машина с водой будет находиться по адресу: улица Мнркулова, 18.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.

17 июля плановые ремонтные работы на сетях будет проводить «Липецкэнерго».

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1а по улице Гражданской, № 16а по улице Киевской, №№ 2, 4, 6, 8 в Крымском переулке, № 1а в переулке Фруктовом, №№ 4, 6, 8, 9, 11, 13а, 15, 17 по улице Детской, также обесточат улицы Даргомыжского, Депутатскую, Чкалова, переулки Рудный, Верхний, Верещагина.