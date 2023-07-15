Они заслужили

В корпоративном университете НЛМК чествовали лауреатов госнаград.

Празднование Дня города и Дня металлурга вечером пятницы продолжило ещё одно событие. В корпоративном университете НЛМК чествовали металлургов — лауреатов госнаград. Нарядно одетых сталеваров на улице встречал оркестр, а в холле университета многие не отказывались от фото на память в фотозоне с корпоративной символикой.Начальник цеха холодного проката Максим Усачев 25 лет назад пришел на ночную смену в «Стана 2000» штабелировщиком, а сегодня на его лацкане красуется знак «Заслуженный металлург».— Попал на упаковку, хотя по образованию был металлургам — других мест просто не было. Помню, как ехал на трамвае, как познакомили меня с коллективом. До сих пор со всеми общаюсь. А сегодня встречаю этот день с приятно-тревожным настроением, ведь это профессиональный праздник. Подходим к нему ответственно, поздравляем как коллег, так и близких, — говорит Максим Усачев.Юрий Аверин получил уже третью государственную награду. Он вспоминает, как пришел работать в ККЦ-1.—Меня закрепили за Вячеславом Машковым. Он был моим наставником. Затем я стал оператором установки непрерывной разливки стали, потом доработал до старшего оператора, а сейчас я оператор главного пульта управления машины непрерывной разливки стали. Через мои руки за это время прошло столько учеников, что пальцев на руках не хватит. Наверное поколение у нас такое было, что работы не боялись, хотели все узнать, пощупать своими руками, и делиться опытом всегда были готовы, — рассказал «Заслуженный металлург» Юрий Аверин.Людмила Щелкина отдала НЛМК 49 лет своей жизни! На комбинат она пришла в 17 лет, работала в ЖКУ, потом в ЛПЦ-2, а с 1976 года —на коксохимическом производстве, где и сейчас работает машинистом котлов.— В нашей профессии бывают нестандартные ситуации, когда нужно быстро принимать решения. И далеко не всегда есть инструкция. Поэтому скучать не приходилось. Я работала с удовольствием и отдавала все силы. Но это не помешало мне воспитать четырех детей и стать бабушкой девяти внуков. Теперь я и их учу, что жить надо с удовольствием и от работы, и то отдыха, — поделилась жизненной мудростью «Заслуженный химик Российской Федерации» Людмила Щелкина.Затем настало время официальной части. Гостей праздника поприветствовала управляющий директор НЛМК Татьяна Аверченкова. Она отметила, что металлурги такие люди, которые даже дома частичкой себя остаются на комбинате:— Все время думаешь, как он там, что будет завтра, когда приду на работу. И если бы у нас была вторая душа, она жила бы именно там. И не важно, льем ли мы сталь, перевозим ли продукцию, работаем ли на кранах. Главное то, как мы относимся к своему делу. Мы отличная команда и отличная компания. С Днем Металлурга!Татьяну Аверченкову поддержал директор ремонтного комплекса НЛМК Сергей Мазур:—За спиной тех людей, которых мы сегодня чествуем, стоят большие трудовые коллективы. Сейчас в режиме 24/7 они обеспечивают возможность этого праздника, нашу мощь и благосостояние. Поэтому поздравляю всех с нашим профессиональным праздником!А завершился вечер выступлением музыкального коллектива RockestraLive, который уже знаком липчанам по инструментальным вариациям современных рок-хитов.Напомним, что в этом году более 1000 сотрудников комбината удостоились наград разного уровня – государственных, ведомственных, областных и корпоративных. 250 сотрудникам присвоено почетное звание «Ветеран труда НЛМК», золотые и серебряные Почетные знаки НЛМК получили более 100 человек.Также на торжественной церемонии был объявлен обратный отсчет до 90-летнего юбилея НЛМК. Специальные часы будут показывать оставшееся время на мониторе, который был установлен на территории комбината. До знаменательной даты остался всего 481 день.