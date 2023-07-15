Липецкого подростка оштрафовали за демонстрацию нацистской символики

Запрещенные символы он разместил в социальных сетях

На 16-летнего липчанина составлен административный протокол и выписан штраф за демонстрацию нацистской символики.



Символы нацизма он разместил в одной из популярных соцсетей.



Нарушение закона выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Липецкой области.







