Происшествия
сегодня, 09:06
Липецкого подростка оштрафовали за демонстрацию нацистской символики
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Запрещенные символы он разместил в социальных сетях
На 16-летнего липчанина составлен административный протокол и выписан штраф за демонстрацию нацистской символики.
Символы нацизма он разместил в одной из популярных соцсетей.
Нарушение закона выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Липецкой области.
Символы нацизма он разместил в одной из популярных соцсетей.
Нарушение закона выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Липецкой области.
10 813
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