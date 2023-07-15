Происшествия

сегодня, 09:06

Липецкого подростка оштрафовали за демонстрацию нацистской символики

10 813
#экстремизм
Липецкого подростка оштрафовали за демонстрацию нацистской символики

Запрещенные символы он разместил в социальных сетях

На 16-летнего липчанина составлен административный протокол и выписан штраф за демонстрацию нацистской символики.

Символы нацизма он разместил в одной из популярных соцсетей.

Нарушение закона выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Липецкой области.



10 813
#экстремизм

Комментарии (10)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

центр

1 минуту назад
17 мгновений весны все смотрели?Готовтесь. Едем за вами!
ответить

Сергей

12 минут назад
Бодобному возрасту в ВОВ давали медали и ордена за борьбу против фашистов, а этому ублюдку надо кол всадить в пятую точку.
ответить

Правда

13 минут назад
Вызвать директора школы,классного руководителя,родителей и отпороть возжами на пл.Ленина.
ответить

инь янь

13 минут назад
У на сразу на деньги,нет бы провести работу над ошибками.
ответить

Ната

22 минуты назад
Юрист, и правильно.Тошнит от нациков и шовинистов в многонациональной стране
ответить

Кузьма Потапыч

25 минут назад
Как-то так, парочку- троечку человек высекли бы показательно, с показом во всех новостях, и у остальных сразу бы отпала охота дурью маяться. А либерализм до хорошего не доведёт...
ответить

Созерцатель

сегодня, 09:42
Как-то так, Эт точно.
ответить

Как-то так

сегодня, 09:17
чем больше будут запрещать, тем больше будут демонстрировать. Особенно подростки, возраст такой, бунтарский, "баба яга против", и всё.
ответить

яжмать

сегодня, 09:17
Юрист, Вы что,онижедети!
ответить

Юрист

сегодня, 09:13
В Израиле года на три бы уехал на стройки капитализма. Или на фронт.
ответить
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
Бизнес

Еще в рубрике

Проходящий по делу об убийстве 17-летней девушки Данила Ермаков направлен на принудительное лечение
#убийство #Елец
26
Проходящий по делу об убийстве 17-летней девушки Данила Ермаков направлен на принудительное лечение

вчера, 16:55

Происшествия
Ельчанина обвиняют в смертельном избиении гостя металлической трубой
#конфликт #побои
3
Ельчанина обвиняют в смертельном избиении гостя металлической трубой

вчера, 16:28

Происшествия
За шесть дней оштрафовали 230 пешеходов
#ПДД #нарушение
21
За шесть дней оштрафовали 230 пешеходов

вчера, 16:04

Происшествия
Грязинец поджёг автомобиль сестры
#пожар #поджог
3
Грязинец поджёг автомобиль сестры

вчера, 15:49

Происшествия
Ельчанин нашёл деньги на полу в магазине – ему грозит до пяти лет лишения свободы
#кража
35
Ельчанин нашёл деньги на полу в магазине – ему грозит до пяти лет лишения свободы

вчера, 15:31

Происшествия
Дело об ударе ножом в спину дошло до суда
#поножовщина #конфликт
3
Дело об ударе ножом в спину дошло до суда

вчера, 15:08

Происшествия