На стене цеха горячего проката НЛМК появилось 12-метровое граффити

Рисунок стал подарком для сотрудников комбината ко Дню металлурга.

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На стене цеха горячего проката НЛМК появилось первое на комбинате высокотехнологичное граффити с дополненной реальностью. На нем изображен путь металлопроката от конвейера до готовых конструкций.



Разработка эскиза превратилась в командную работу известного столичного стрит-арт-художника Евгения Chesa и работников цеха. Вместе они придумали идею, которую затем реализовали в виде рисунка размером 12X12 метров. Его особенность - дополненная реальность, в которую можно погрузиться, с помощью камеры мобильного телефона.



- Мы испытываем гордость за то, что такой объект у нас появился первым на комбинате. Важно отметить, что эскиз для этого граффити был создан при помощи сотрудников ЦГП. И у нас получилось изобразить наш цех в одном рисунке, – рассказал начальник цеха горячего проката НЛМК Алексей Абросимов.



Над граффити работала команда художников. Роспись заняла неделю, работу осложняли проливные дожди, но арт-объект успели закончить ко Дню металлурга.



- Идея создавать граффити на территории металлургического предприятия кажется мне очень перспективной. Если отзывы на работу будут позитивными, стены и сооружения на комбинате можно будет превратить в настоящую галерею современного искусства. Думаю, сотрудникам НЛМК это будет поднимать настроение, - отметил художник Евгений Ches.



Граффити открыли торжественно, после чего для гостей организовали экскурсию на Лебединое озеро – уникальный экологический парк НЛМК. Здесь они смогли принять участие в мастер-классе по живописи акварелью от известного современного художника Павла Зуданова.



