В частном секторе Косыревки отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 15 июля станут плановые ремонтные работы на сетях – «РВК-Липецк» будет проводить их в двух районах города на четырех улицах, сообщили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 1, 3 по улице Октябрьской – машина с водой будет находиться возле дома № 1.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах и зданиях №№ 50 ст.7, 50а, 50 ст.9, 50 ст.10 по улице Юношеской, в частном секторе улиц Ленина, Советской в селе Косыревка. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.