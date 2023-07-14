Общество

36 минут назад

В частном секторе Косыревки отключат холодную воду

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#отключение воды #
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В частном секторе Косыревки отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 15 июля станут плановые ремонтные работы на сетях – «РВК-Липецк» будет проводить их в двух районах города на четырех улицах, сообщили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 1, 3 по улице Октябрьской – машина с водой будет находиться возле дома № 1.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах и зданиях №№ 50 ст.7, 50а, 50 ст.9, 50 ст.10 по улице Юношеской, в частном секторе улиц Ленина, Советской в селе Косыревка. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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#отключение воды #
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