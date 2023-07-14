Происшествия

11 минут назад

За шесть дней оштрафовали 230 пешеходов

90
#ПДД #нарушение
За шесть дней оштрафовали 230 пешеходов

За переход дороги в неустановленном месте придётся заплатить 500 рублей.

В Липецкой области подвели итоги шестидневного профилактического мероприятия, направленного на профилактику и предупреждение аварий с участием пешеходов.

Как сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области, всего автоинспекторы выявили 136 случаев нарушения правил проезда пешеходных переходов водителями, а так же 230 случаев нарушения ПДД пешеходами. Всем им придется заплатить штраф.

Напомним, за непредоставление водителями преимущества пешеходам на пешеходных переходах предусмотрены штрафы от 1500 до 2500 рублей.

За переход дороги в неустановленном месте придётся заплатить 500 рублей.

Также при движении в темное время суток вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе на вещах или одежде светоотражающие элементы. Если таких элементов нет — предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 500 рублей.
90
#ПДД #нарушение

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