В России
23 минуты назад
Консульское агентство Польши в Смоленске будет закрыто с 31 августа
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Правительство России опубликовало распоряжение, согласно которому консульское агентство Польши в Смоленске будет закрыто.
Правительство приняло решение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске, - сообщила пресс-служба кабмина.
"Распоряжение Правительства Российской Федерации позволяет восстановить паритет консульских учреждений России в Польше и Польши — в России", — уточнили в ведомстве.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Принять предложение МИДа России о закрытии в г. Смоленске Консульского агентства Республики Польша с консульским округом, включающим территорию Смоленской области", — говорится в тексте распоряжения.
В пресс-службе подчеркнули, что это решение приняли в ответ на недружественные действия Варшавы против Москвы.
"Учреждение будет ликвидировано 31 августа 2023 года, а его функции будет исполнять непосредственно посольство Польши в Москве", - говорится на официальном сайте польского правительства.
Польский МИД назвал решение РФ о закрытии смоленского дипучреждения "еще одним недружественным и непонятным актом", - передает ТАСС.
"Республика Польша оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры", - отметило ведомство.
Как указали в польском министерстве, в задачи консульского агентства входило, в частности, "постоянное наблюдение за местом авиакатастрофы под Смоленском и польским военным кладбищем в Катыни". "Это представительство оказывало поддержку польским паломникам, которые регулярно посещали захоронения и памятные места, важные для польской стороны", - добавил МИД, заверив, что "консульские службы Польши сделают все для того, чтобы польские граждане, желающие почтить память убитых и нуждающиеся в срочной консульской помощи, продолжали получать всю необходимую поддержку.
"Распоряжение Правительства Российской Федерации позволяет восстановить паритет консульских учреждений России в Польше и Польши — в России", — уточнили в ведомстве.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Принять предложение МИДа России о закрытии в г. Смоленске Консульского агентства Республики Польша с консульским округом, включающим территорию Смоленской области", — говорится в тексте распоряжения.
В пресс-службе подчеркнули, что это решение приняли в ответ на недружественные действия Варшавы против Москвы.
"Учреждение будет ликвидировано 31 августа 2023 года, а его функции будет исполнять непосредственно посольство Польши в Москве", - говорится на официальном сайте польского правительства.
Польский МИД назвал решение РФ о закрытии смоленского дипучреждения "еще одним недружественным и непонятным актом", - передает ТАСС.
"Республика Польша оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры", - отметило ведомство.
Как указали в польском министерстве, в задачи консульского агентства входило, в частности, "постоянное наблюдение за местом авиакатастрофы под Смоленском и польским военным кладбищем в Катыни". "Это представительство оказывало поддержку польским паломникам, которые регулярно посещали захоронения и памятные места, важные для польской стороны", - добавил МИД, заверив, что "консульские службы Польши сделают все для того, чтобы польские граждане, желающие почтить память убитых и нуждающиеся в срочной консульской помощи, продолжали получать всю необходимую поддержку.
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