О правильных кредитах с экспертом

Эксперты рассуждают о высокой закредитованности россиян, но кредит кредиту рознь. Наши соотечественники поняли, что главное в кредите – это процентная ставка и удобство обслуживания кредита. Об этом и много другом мы побеседовали с заместителем директора Липецкого филиала Россельхозбанка Ольгой Комаровой.

- Ольга Сергеевна, а бывают правильные кредиты?

- Главное преимущество кредита в том, что ты сейчас становишься обладателем того, что тебе необходимо. Дом, мебель, инструменты, путёвка – этот список можно продолжать. И кредит предоставляет такую возможность. А правильными кредитами можно считать те, которые предоставляют возможность с минимальной переплатой реализовать свою мечту, свои планы. Низкая ставка по таким кредитам обусловлена поддержкой государства, которое помогает тем, кто живёт на селе, субсидируя кредиты, развивая сельские территории.

- Можете привести примеры?

- Разумеется. Так, средний ежемесячный платёж по «Сельской ипотеке» в Россельхозбанке сопоставим с одной третью средней зарплаты в регионе. И при этом, Вы проживаете в своём собственном комфортном доме. Для семьи это вполне доступная сумма. Заявку легко оформить на сайте Своё Жильё. Это очень удобно! А после того, как в июле этого года произошло улучшение условий по данному кредиту: увеличился лимит на одного человека и вновь появилась возможность приобретать квартиры в новых домах до 5 этажей в опорных населенных пунктах, к которым относятся Волово, Данков, Доброе, Добринка, Долгоруково, Задонск, Красное, с. Казаки (Елецкий р-н.), с. Боринское (Липецкий р-н.), Измалково, Лев Толостой, Тербуны, Усмань, Чаплыгин – спрос на этот кредит вырос в разы. Сразу уточню, предложение по данному кредиту не распространяется на приобретение объектов недвижимости в Липецке, Ельце и Грязях.

- Обычно по кошельку потребителя бьют потребительские кредиты …

- И здесь есть много отличных предложений! Например, «Потребительский кредите с льготной процентной ставкой для граждан Российской Федерации на повышение уровня благоустройства домовладений», который реализуется банком в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». В 2023 году максимальная сумма кредита для жителей Липецкой области увеличена и теперь составляет 500 тыс. рублей на каждую из целей, которыми могут быть: ремонт жилых домов (помещений), расположенных на сельских территориях (в частности на установку окон, дверей, ремонт крыши, полов и др); приобретение и монтаж оборудования для электроснабжения, водоснабжения, газификации, отопления, канализации жилых домов, расположенных на сельских территориях. Таким образом, общая сумма таких кредитов на одного заемщика может составить 1 млн. руб. Минимальная сумма кредита не изменилась и составляет 30 тысяч рублей. Изменения также коснулись целевого использования кредитных средств: теперь клиентам предоставлена возможность использования части кредита (до 40% включительно) на оплату оборудования или строительных материалов по договорам купли-продажи (без заключения договора подряда). Учитывая тот факт, что кредит на благоустройство для жителей села льготный и субсидируется государством, он также доступен нашим согражданам.

- Кто его может получить? И каковы условия по данному кредиту?

- Целевой потребительский кредит предоставляется только жителям сельской местности на благоустройство жилых домов, расположенных на сельских территориях. Под это понятие попадают практически все населённые пункты Липецкой области, кроме Липецка, Ельца и Грязей. В Россельхозбанке это предложение доступно клиентам в возрасте от 23 до 65 лет включительно (на момент возврата кредита). Кредит предоставляется на срок от 6 месяцев до 5 лет (включительно). Минимальная процентная ставка при наличии личного страхования заемщика составляет 3,25%, при отсутствии личного страхования - 5% годовых в рублях*. Обеспечение по кредиту не требуется. Комиссия за выдачу кредита не взимается.

Льготная процентная ставка применяется в случае исполнения заемщиком обязательств по кредитному договору и достаточности бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Минсельхоза России как получателя средств федерального бюджета в рамках государственной поддержки (Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2019 №1514). Как и все целевые кредиты, выдаваемые в рамках госпрограмм, потребительский кредит с льготной процентной ставкой для граждан Российской Федерации на повышение уровня благоустройства домовладений имеет ряд обязательных требований. Во-первых, работы по благоустройству должны осуществляться подрядной организацией, соответствующей требованиям Банка к подрядным компаниям на основании Договора подряда, заключенного с Заемщиком. Во-вторых, кредитные средства в день подписания кредитного договора перечисляются на счет подрядной организации, указанный в Договоре подряда, то есть наличные средства заемщик по кредитному договору не получает. Кроме того, факт приобретения и монтажа оборудования обязательно должен своевременно подтверждаться актом приёма-передачи товаров или актом выполненных работ».

- Как подать заявку?

- Это можно сделать на сайте банка. Что касается пакета документов, то он минимален. Клиенту необходимо лично предоставить в банк паспорт, ИНН, СНИЛС, документ о доходах. Впрочем, доходы можно подтвердить через учетную запись на Госуслугах. Если доходов заемщика недостаточно, то можно привлечь созаемщика.

- А есть ли особый кредит для тех, кто трудится на земле?

- Да, у Россельхозбанка есть особое предложение для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (ЛПХ) на территории Липецкой области и применяющих специальный налоговый режим. Можно взять кредит на приобретение семян, ГСМ, молодняка, удобрений, средств защиты растений, а также инвестиционный кредит на оборудование. И ставка также будет льготной, субсидируемой государством и очень привлекательной.

- Горожан порадуете потребительскими кредитами?

- Мы это делаем каждодневно! Существующие ставки и условия по потребительским кредитам в Россельхозбанке традиционно привлекательны и пользуются спросом, а для тех, кто зачисляет заработную плату на карту РСХБ имеется специальное предложение.

- Мы благодарим за подробную информация и хотим узнать, куда обращаться в случае возникновения потребности в кредитах?

- Подать заявку и получить детальные консультации по кредитам можно в офисах Россельхозбанка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru . Не откладывайте на завтра то, что может Вас радовать уже сегодня!

*Льготная процентная ставка 3,25% годовых - при наличии личного страхования, 5,0% годовых – при отсутствии личного страхования: с даты заключения кредитного договора по дату изменения льготной процентной ставки на базовую или стандартную процентную ставку при наступлении событий, определенных условиями кредитного договора;

базовая процентная ставка - Льготная процентная ставка, увеличенная на ключевую ставку Центрального банка Российской Федерации, действующую на дату изменения льготной ставки на базовую. Применяется в случае отказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России) в предоставлении АО «Россельхозбанк» субсидий, основанием для которого является недостаток бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Минсельхоза России как получателя средств федерального бюджета на цели, указанные в Правилах № 1514;стандартная процентная ставка 15,5% годовых: в случае неисполнения заемщиком обязательств по кредитному договору, а именно:а) нарушение заемщиком целей использования кредита, указанных в Правилах № 1514;б) невыполнение заемщиком обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов в соответствии с графиком платежей по кредитному договору (за исключением случая (случаев) возникновения в течение последних 180 календарных дней просроченных платежей по основному долгу и (или) процентам продолжительностью (общей продолжительностью) до 90 календарных дней включительно) до момента исполнения заемщиком своих просроченных обязательств по погашению основного долга, уплате начисленных процентов по кредитному договору.

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