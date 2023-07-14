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Дело об ударе ножом в спину дошло до суда

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#поножовщина #конфликт
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Дело об ударе ножом в спину дошло до суда

45-летнего мужчину судят по обвинению в покушении на убийство 40-летнего знакомого.

Усманский районный суд Липецкой области начал рассматривать уголовное дело в отношении 45-летнего жителя области по части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ – покушение на убийство. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Напомним, 26 декабря прошлого года мужчины вместе выпивали и поссорились. По данным следствия, подсудимый дважды ударил 40-летнего собутыльника кухонным ножом в спину. Довести преступный умысел, направленный на лишение жизни подсудимый не смог, поскольку помешала супруга потерпевшего. От третьего удара потерпевший увернулся, выбежал на улицу и на личном автомобиле доехал до больницы, где его госпитализировали в реанимационное отделение. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи мужчина выжил.

Согласно выводам экспертов, здоровью раненого был причинен вред средней тяжести.
1 358
#поножовщина #конфликт
3

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Липецкие басни

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